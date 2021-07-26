Уличный пес получил работу в пабе и стал любимцем всех посетителей (фото)

Когда Бегби не дремлет за стойкой и не ворует обувь посетителей, он вовлекает их в игру со своими любимыми игрушками

25-летняя Кэтрин МакЛеннан — менеджер брайтонского паба The Cow каждый день работает в заведении вместе со своим песилем породы лерчер по кличке Бегби. Четвероногий сотрудник обожает свою работу, и даже носит собственный бейджик.

«Я отредактировала фотографию Бегби для бейджа, а затем напечатала ее. Я опасалась, что владельцы паба не разрешат сделать бейдж для собаки, потому что, по сути, это поддельное удостоверение личности с фотографией. Но все подумали, что это отличная идея», — говорит Кэтрин.

Бегби стал работником паба в феврале 2020 года, после того, как его хозяйка попросила босса привести собакена на работу. Поскольку пес был некрупным, начальник согласился, и совсем об этом не пожалел: ведь хвостатый сделал паб знаменитым, пишет Daily Star.

Посетители The Cow в восторге от Бегби, несмотря на то, что он тот еще работничек. Песиль постоянно засыпает за стойкой, забывает обслуживать столики, ворует подносы и обувь клиентов.

«Лерчеры часто бывают воришками. Однажды Бегби вырвал у меня из рук сумку с 550 фунтами стерлингов внутри. Погоня за ним была забавной. Он любит, когда за ним бегают, и знает, что если украдет что-то важное, то привлечет к себе внимание. Весь персонал и посетители паба к этому привыкли. Обычно ловить Бегби приходится в паре», — рассказала Кэтрин.

Когда Бегби не дремлет за стойкой и не ворует обувь посетителей, он вовлекает их в игру со своими любимыми игрушками, которые Кэтрин приносит специально для него.

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