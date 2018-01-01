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    Забавные снимки белок в образах олимпийских спортсменов

    Фотограф на протяжении пяти лет приручал пушистиков
    Фотографа Гирта Веггена покорили самые обычные рыжие белки. Гирт долгое время наблюдал за тем, с какой легкостью они справляются с ежедневными трудностями и вызовами, которые преподносит им жизнь. На протяжении 5 лет мужчина приманивал пушистых зверьков в свой сад с помощью еды, чтобы сделать эти забавные фотографии. Помимо угощения, Вегген
    • Сьогодні, 08:02
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    travelask.ru

    Фотограф на протяжении пяти лет приручал пушистиков

    Фотографа Гирта Веггена покорили самые обычные рыжие белки. Гирт долгое время наблюдал за тем, с какой легкостью они справляются с ежедневными трудностями и вызовами, которые преподносит им жизнь.

    На протяжении 5 лет мужчина приманивал пушистых зверьков в свой сад с помощью еды, чтобы сделать эти забавные фотографии. Помимо угощения, Вегген предоставил белкам возможность порезвиться с миниатюрными аксессуарами для зимних видов спорта и получил просто замечательные кадры!

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    Забавные снимки белок в образах олимпийских спортсменов
    Забавные снимки белок в образах олимпийских спортсменов
    Забавные снимки белок в образах олимпийских спортсменов
    Забавные снимки белок в образах олимпийских спортсменов
    Забавные снимки белок в образах олимпийских спортсменов
    Забавные снимки белок в образах олимпийских спортсменов
    Забавные снимки белок в образах олимпийских спортсменов
    Забавные снимки белок в образах олимпийских спортсменов
    Забавные снимки белок в образах олимпийских спортсменов
    Забавные снимки белок в образах олимпийских спортсменов
    Забавные снимки белок в образах олимпийских спортсменов
    Забавные снимки белок в образах олимпийских спортсменов
    Забавные снимки белок в образах олимпийских спортсменов
    Забавные снимки белок в образах олимпийских спортсменов
    Забавные снимки белок в образах олимпийских спортсменов

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