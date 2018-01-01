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    Уникальная красота гусениц в объективе нейробиолога и фотографа

    На протяжении десяти лет фотограф снимает гусениц
    Нейробиолог и фотограф Игорь Сиванович за 10 лет работы, приобрёл известность благодаря документированию феноменального диапазона форм, цветов и структур живых существ в природе. Его многочисленные фотографии уникальных гусениц включают в себя самые разнообразные виды. Игорь Сиванович также работает нейробиологом в исследовательском
    • Сьогодні, 14:46
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    thisiscolossal.com

    На протяжении десяти лет фотограф снимает гусениц

    Нейробиолог и фотограф Игорь Сиванович за 10 лет работы, приобрёл известность благодаря документированию феноменального диапазона форм, цветов и структур живых существ в природе. Его многочисленные фотографии уникальных гусениц включают в себя самые разнообразные виды.

    Игорь Сиванович также работает нейробиологом в исследовательском центре Джанелия Фарм (Janelia Farm Research Campus) Медицинского института Говарда Хьюза (Howard Hughes Medical Institute) в Вирджинии.

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    Уникальная красота гусениц в объективе нейробиолога и фотографа
    Уникальная красота гусениц в объективе нейробиолога и фотографа
    Уникальная красота гусениц в объективе нейробиолога и фотографа
    Уникальная красота гусениц в объективе нейробиолога и фотографа
    Уникальная красота гусениц в объективе нейробиолога и фотографа
    Уникальная красота гусениц в объективе нейробиолога и фотографа
    Уникальная красота гусениц в объективе нейробиолога и фотографа
    Уникальная красота гусениц в объективе нейробиолога и фотографа
    Уникальная красота гусениц в объективе нейробиолога и фотографа
    Уникальная красота гусениц в объективе нейробиолога и фотографа
    Уникальная красота гусениц в объективе нейробиолога и фотографа
    Уникальная красота гусениц в объективе нейробиолога и фотографа
    Уникальная красота гусениц в объективе нейробиолога и фотографа
    Уникальная красота гусениц в объективе нейробиолога и фотографа
    Уникальная красота гусениц в объективе нейробиолога и фотографа
    Уникальная красота гусениц в объективе нейробиолога и фотографа

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    Источник: thisiscolossal.com

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