Уникальная красота гусениц в объективе нейробиолога и фотографа

На протяжении десяти лет фотограф снимает гусениц

Нейробиолог и фотограф Игорь Сиванович за 10 лет работы, приобрёл известность благодаря документированию феноменального диапазона форм, цветов и структур живых существ в природе. Его многочисленные фотографии уникальных гусениц включают в себя самые разнообразные виды. Игорь Сиванович также работает нейробиологом в исследовательском



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На протяжении десяти лет фотограф снимает гусениц

Нейробиолог и фотограф Игорь Сиванович за 10 лет работы, приобрёл известность благодаря документированию феноменального диапазона форм, цветов и структур живых существ в природе. Его многочисленные фотографии уникальных гусениц включают в себя самые разнообразные виды.

Игорь Сиванович также работает нейробиологом в исследовательском центре Джанелия Фарм (Janelia Farm Research Campus) Медицинского института Говарда Хьюза (Howard Hughes Medical Institute) в Вирджинии.

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Источник: thisiscolossal.com