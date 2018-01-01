Сказочные финские леса: Фотограф превратил лесных обитателей в профессиональных моделей

Невероятные фотографии лесных жителей завораживают

Йоахим Мюнтер – фотограф и художник из Финляндии. Его снимки – это настоящее сказочное путешествие в финские леса, где можно увидеть самую разнообразную живность. Кажется, что на фотографиях прирученные и дрессированные животные, но на самом деле это самые настоящие дикие животные. Похоже, Йоахим Мюнтер знает какой-то секрет, что