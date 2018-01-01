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    Сказочные финские леса: Фотограф превратил лесных обитателей в профессиональных моделей

    Невероятные фотографии лесных жителей завораживают
    Йоахим Мюнтер – фотограф и художник из Финляндии. Его снимки – это настоящее сказочное путешествие в финские леса, где можно увидеть самую разнообразную живность. Кажется, что на фотографиях прирученные и дрессированные животные, но на самом деле это самые настоящие дикие животные. Похоже, Йоахим Мюнтер знает какой-то секрет, что
    • Сьогодні, 07:18
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    Невероятные фотографии лесных жителей завораживают

    Йоахим Мюнтер – фотограф и художник из Финляндии. Его снимки – это настоящее сказочное путешествие в финские леса, где можно увидеть самую разнообразную живность. Кажется, что на фотографиях прирученные и дрессированные животные, но на самом деле это самые настоящие дикие животные. Похоже, Йоахим Мюнтер знает какой-то секрет, что животные чувствуют себя перед объективом так спокойно. 

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    Сказочные финские леса: Фотограф превратил лесных обитателей в профессиональных моделей
    Сказочные финские леса: Фотограф превратил лесных обитателей в профессиональных моделей
    Сказочные финские леса: Фотограф превратил лесных обитателей в профессиональных моделей
    Сказочные финские леса: Фотограф превратил лесных обитателей в профессиональных моделей
    Сказочные финские леса: Фотограф превратил лесных обитателей в профессиональных моделей
    Сказочные финские леса: Фотограф превратил лесных обитателей в профессиональных моделей
    Сказочные финские леса: Фотограф превратил лесных обитателей в профессиональных моделей
    Сказочные финские леса: Фотограф превратил лесных обитателей в профессиональных моделей
    Сказочные финские леса: Фотограф превратил лесных обитателей в профессиональных моделей

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    Джерело: Культурология

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