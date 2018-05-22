  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
    Курьез

    Жесткий троллинг: GQ выпустил обложку с лишними руками и ногами, пошутив над ошибкой Vanity Fair

    • Розсилка
    Жесткий троллинг: GQ выпустил обложку с лишними руками и ногами, пошутив над ошибкой Vanity Fair

    В редакции также в шутку извинились за невнимательность сотрудников и пообещали провести внутреннее расследование

    Журнал GQ представил обложку нового номера с актрисами Кейт Маккиннон, Исой Рэй и Сарой Сильверман, где можно обнаружить лишние руки и ноги. Некоторые пользователи сперва предположили, что это случайность, допущенная ретушерами при обработке снимка, и спешно взялись высмеивать авторов кавера, пишет Huffington Post.

    Однако на самом деле ошибка была намеренной: таким образом журнал пошутил над недавней обложкой Vanity Fair, где у Риз Уизерспун появилась третья нога, а у Опры Уинфри — лишняя рука.

    Тот инцидент вызвал множество шуток в интернете, в том числе и у самих героинь кавера Vanity Fair.

    «Ну что ж, кажется, теперь все узнают… У меня три ноги. Надеюсь, вы сможете принять меня такой, какая я есть», — писала Риз Уизерспун в своем твиттере. 

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Жесткий троллинг: GQ выпустил обложку с лишними руками и ногами, пошутив над ошибкой Vanity Fair
    Жесткий троллинг: GQ выпустил обложку с лишними руками и ногами, пошутив над ошибкой Vanity Fair
    Жесткий троллинг: GQ выпустил обложку с лишними руками и ногами, пошутив над ошибкой Vanity Fair
    Жесткий троллинг: GQ выпустил обложку с лишними руками и ногами, пошутив над ошибкой Vanity Fair
    Жесткий троллинг: GQ выпустил обложку с лишними руками и ногами, пошутив над ошибкой Vanity Fair

    Читайте также: Фанаты королевской семьи утверждают, что Меган Маркл грязно выругалась во время свадьбы

    Джерело: Bird In Flight

    Читайте також
    фотограф знаменитости мода и красота фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ