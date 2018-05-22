Жесткий троллинг: GQ выпустил обложку с лишними руками и ногами, пошутив над ошибкой Vanity Fair

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Журнал GQ представил обложку нового номера с актрисами Кейт Маккиннон, Исой Рэй и Сарой Сильверман, где можно обнаружить лишние руки и ноги. Некоторые пользователи сперва предположили, что это случайность, допущенная ретушерами при обработке снимка, и спешно взялись высмеивать авторов кавера, пишет Huffington Post.

Однако на самом деле ошибка была намеренной: таким образом журнал пошутил над недавней обложкой Vanity Fair, где у Риз Уизерспун появилась третья нога, а у Опры Уинфри — лишняя рука.

Тот инцидент вызвал множество шуток в интернете, в том числе и у самих героинь кавера Vanity Fair.

«Ну что ж, кажется, теперь все узнают… У меня три ноги. Надеюсь, вы сможете принять меня такой, какая я есть», — писала Риз Уизерспун в своем твиттере.

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Джерело: Bird In Flight