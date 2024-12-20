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Найдавніша мармурова плита з біблійними заповідями пішла з молотка

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Найдавнішу відому кам’яну табличку з десятьма заповідями купив анонімний покупець
фото із відкритих джерел

Найдавнішу відому кам'яну табличку з десятьма заповідями продали на аукціоні за понад $5 млн

Найдавніша мармурова плита з 10 біблійними заповідями пішла з молотка за $5 млн. у Нью-Йорку. Про це пише ABC News.

За даними аукціонного будинку Sotheby's, виявлена ​​в 1913 році поблизу міста Явна в Ізраїлі плита була виготовлена ​​в період між 300 і 800 роками нашої ери, її маса становить приблизно 52 кг. 

Текст на ній виконаний у палеоєврейському листі і є десятьма заповідями Мойсея, записаними у самаритянській версії – серед заповідей не згадується третя, яка забороняє згадувати ім'я Бога всує, але при цьому наголошується на важливості священної для самаритянського іудаїзму гори Гризім.

Плита була знайдена під час розкопок залізниці вздовж південного узбережжя Ізраїлю в 1913 році і спочатку не була визнана історично значущою. Аукціонний будинок не відкрив ім'я покупця мармурової плити.

Нагадаємо, у Німеччині на аукціоні виставлено на продаж порожнє полотно. Аукціонний будинок Ketterer у Німеччині виставив на продаж картину американського художника Роберта Раймана під назвою «Генерал 52х52». Орієнтовна вартість твору склала від 1 млн. до 1,5 млн. євро.  Картина квадратної форми створена 1970 року. Полотно виконане з використанням емалі, нанесеної на бавовняну тканину. 

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Теги: США Ізраїль аукціон археологія

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