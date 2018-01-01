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    Ким Кардашьян может назвать новорожденную дочь в честь модного бренда

    Звезда реалити-шоу тщательно подбирает имя для своего третьего ребенка
    16 января у Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста родился третий ребенок, которого выносила суррогатная мать. Сразу после этого поклонники звездных супругов начали суетиться в догадках о том, какое имя получит новорожденная. Спустя три дня после появления девочки на свет Кардашьян опубликовала на своей странице в Instagram фото с логотипом модного
    • Сьогодні, 13:06
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    Ким Кардашьян и Канье Уэст
    Ким Кардашьян и Канье Уэст

    Звезда реалити-шоу тщательно подбирает имя для своего третьего ребенка

    16 января у Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста родился третий ребенок, которого выносила суррогатная мать. Сразу после этого поклонники звездных супругов начали суетиться в догадках о том, какое имя получит новорожденная.

    Спустя три дня после появления девочки на свет Кардашьян опубликовала на своей странице в Instagram фото с логотипом модного французского бренда Louis Vuitton. В связи с этим многие подписчики стали писать, что их третий ребенок получит имя Луи или Виттон. Это мнение разделяют многие комментаторы.

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    Как сообщалось ранее, Ким и Канье создали для суррогатной матери их третьего ребенка лучшие условия. Также они лично следили за тем, чтобы она ни в чем не нуждалась и хорошо себя чувствовала. На такой шаг звездная пара пошла потому, что врачи запретили Кардашьян рожать самой из-за серьезной угрозы ее здоровью.

    У супругов уже есть двое детей: 4-летняя дочь Норт Уэст и 2-летний сын Сейнт Уэст.  Имя дочери с английского языка переводится как «север», а имя сына – «святой». Таким образом остается лишь догадываться, какое имя звездные родители дадут новорожденной малышке.

    Джерело: Сегодня

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