Ким Кардашьян может назвать новорожденную дочь в честь модного бренда

Звезда реалити-шоу тщательно подбирает имя для своего третьего ребенка

16 января у Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста родился третий ребенок, которого выносила суррогатная мать. Сразу после этого поклонники звездных супругов начали суетиться в догадках о том, какое имя получит новорожденная. Спустя три дня после появления девочки на свет Кардашьян опубликовала на своей странице в Instagram фото с логотипом модного



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Ким Кардашьян и Канье Уэст

Звезда реалити-шоу тщательно подбирает имя для своего третьего ребенка

16 января у Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста родился третий ребенок, которого выносила суррогатная мать. Сразу после этого поклонники звездных супругов начали суетиться в догадках о том, какое имя получит новорожденная.

Спустя три дня после появления девочки на свет Кардашьян опубликовала на своей странице в Instagram фото с логотипом модного французского бренда Louis Vuitton. В связи с этим многие подписчики стали писать, что их третий ребенок получит имя Луи или Виттон. Это мнение разделяют многие комментаторы.

Как сообщалось ранее, Ким и Канье создали для суррогатной матери их третьего ребенка лучшие условия. Также они лично следили за тем, чтобы она ни в чем не нуждалась и хорошо себя чувствовала. На такой шаг звездная пара пошла потому, что врачи запретили Кардашьян рожать самой из-за серьезной угрозы ее здоровью.

У супругов уже есть двое детей: 4-летняя дочь Норт Уэст и 2-летний сын Сейнт Уэст. Имя дочери с английского языка переводится как «север», а имя сына – «святой». Таким образом остается лишь догадываться, какое имя звездные родители дадут новорожденной малышке.

Джерело: Сегодня