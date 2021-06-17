  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    100-летняя жительница Барбадоса раскрыла секрет долголетия

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    100-летняя жительница Барбадоса раскрыла секрет долголетия

    Секретом своего долголетия пенсионерка считает любовь к натуральной пище

    Жительница Барбадоса 13 июня отметила 100-летний юбилей и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает Barbados Today.

    Лотти Джермейн Бишоп (Lottie Germaine Bishop) провела праздничный день и окружении семьи и друзей. По телефону долгожительницу лично поздравила генерал-губернатор острова Сандра Мейсон (Sandra Mason). До 1961 года Бишоп работала в местной больнице санитаркой, а после уволилась, чтобы заботиться о детях.

    Секретом своего долголетия пенсионерка считает любовь к натуральной пище. «Я предпочитаю батат, картошку по-английски, клецки, макароны и соленую рыбу», — рассказала Бишоп.

    Она также посоветовала есть поменьше мяса и больше кукурузы и зеленых бананов.

    Другой причиной своего долголетия женщина считает активный образ жизни и постоянную работу по дому. «Посмотрите на мой дом — тут все сделано моими руками. Я даже стены покрасила сама», — похвасталась она.

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

    Читайте также: От миллионера до бездомного. Истории победителей лотереи, которые бездарно спускали выигрыш
    Теги: здоровый образ жизни здоровое питание
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    100-летняя жительница Барбадоса раскрыла секрет долголетия