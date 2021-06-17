100-летняя жительница Барбадоса раскрыла секрет долголетия

Секретом своего долголетия пенсионерка считает любовь к натуральной пище

Жительница Барбадоса 13 июня отметила 100-летний юбилей и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает Barbados Today.

Лотти Джермейн Бишоп (Lottie Germaine Bishop) провела праздничный день и окружении семьи и друзей. По телефону долгожительницу лично поздравила генерал-губернатор острова Сандра Мейсон (Sandra Mason). До 1961 года Бишоп работала в местной больнице санитаркой, а после уволилась, чтобы заботиться о детях.

Секретом своего долголетия пенсионерка считает любовь к натуральной пище. «Я предпочитаю батат, картошку по-английски, клецки, макароны и соленую рыбу», — рассказала Бишоп.

Она также посоветовала есть поменьше мяса и больше кукурузы и зеленых бананов.

Другой причиной своего долголетия женщина считает активный образ жизни и постоянную работу по дому. «Посмотрите на мой дом — тут все сделано моими руками. Я даже стены покрасила сама», — похвасталась она.

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