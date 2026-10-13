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100-річний професор фізики із США розкрив головні секрети довголіття (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Джим Чойк попри поважний вік досі працює професором
фото: Post-Gazette

Одним із секретів довголіття 100-річного Джима Чойка є збалансоване харчування

100-річний професор фізики Джим Чойк з Піттсбурга досі водить авто, піднімається сходами до свого кабінету в університеті, зберігає ясний розум та не має хронічних захворювань. Пенсіонер завдячує своїм довголіттям кільком правилам, якими він поділився в інтерв’ю виданню Post-Gazette, пише «Главком».

Робота та низький рівень стресу

100-річний професор фізики Джим Чойк з Піттсбурга досі водить авто та працює професором
100-річний професор фізики Джим Чойк з Піттсбурга досі водить авто та працює професором
фото: Post-Gazette

Джим Чойк досі працює почесним професором кафедри фізики й астрономії в Університеті Піттсбурга. Тож робота залишається значною частиною його життя. Також він має постійне спілкування зі студентами та колегами, що допомагає підтримувати соціальні зв’язки та є важливим для довголіття.

Попри те, що Чойк багато працював упродовж життя, він намагався уникати стресу. «Я працював сім днів на тиждень, але ніколи не казав: «У мене немає на вас часу». Я міг працювати щодня, але завжди знаходив час поговорити з людьми», – розповів він.

Харчування

  • Сніданок – Джим Чойк надає перевагу натуральним продуктам і майже не вживає занадто обробленої їжі. На сніданок він готує вівсянку на знежиреному молоці, їсть фрукти та три порції знежиреного грецького йогурту. Щонеділі готує вафлі.
  • Обід – на обід довгожитель часто готує різні білкові страви та їсть їх із цільнозерновим хлібом. Наприклад, хліб з анчоусною пастою та веганським маслом або з сиром гауда й індичкою, до яких він додає нарізану моркву.
  • Вечеря – ввечері професор може з’їсти курячий суп, мариновану курятину зі шпинатом, макаронами та абрикосовим компотом, а також відварені італійські ковбаски в булочці бріош із квашеною капустою та кетчупом. На десерт він зазвичай їсть свіжі фрукти.

За словами онколога Езекіеля Емануеля, сніданок Чойка є вдалим завдяки високому вмісту клітковини, антиоксидантів і білка.

Фізична активність

Упродовж життя Джим Чойк багато ходив пішки. У 80 років щодня займався на велотренажері вдома. Тепер тренується на ньому близько 20 хвилин раз на тиждень. Однак щодня протягом години виконує вправи, під час яких сідає на стілець і встає з нього.

Нагадаємо, 101-річна журналістка Ейлін Левін попри поважний вік досі працює редакторкою та поки не збирається йти на пенсію. Жінка працювала в місцевих газетах штату Массачусетс, в The New York Times та Better Times. Також на радіо та у сфері зв’язків із громадськістю.Секрет довголіття жінки криється в трьох принципах.

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Теги: довголіття США вчені поради здоров'я

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