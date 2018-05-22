Дочь Мадонны похвасталась небритыми подмышками

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Лурдес Мария Чикконе-Леон

На днях популярный нью-йоркский бренд одежды MadeMe представил коллаборацию с обувной маркой Converse

Лицом рекламной кампании, как и предыдущих проектов MadeMe, стала 21-летняя дочь певицы Мадонны — Лурдес Мария Чикконе-Леон.

На кадрах из новой рекламы Лурдес примеряет спортивные костюмы, топы и кеды. Причем вся фотосессия выполнена в ярко-желтой гамме. Впрочем, внимание поклонников марки привлекли вовсе не сами симки и даже не одежда, а небритые подмышки Лурдес. На одном из фото Леон позирует с поднятыми руками, демонстрируя свою принадлежность к движению бодипозитив.

Подписчики аккаунта модного бренда не оценили такую смелость, заметив, что далеко не всем подобное проявление «натуральности» по душе, поэтому кадр стоит удалить.

«Ужасная фотография! Бриться!», «Ужасно», «Отвратительно», «Фу», — не сдерживая эмоций, написали некоторые комментаторы.

Джерело: graziamagazine.ru