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    Дочь Мадонны похвасталась небритыми подмышками

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    <span>Лурдес Мария Чикконе-Леон</span> - Дочь Мадонны похвасталась небритыми подмышками
    Лурдес Мария Чикконе-Леон

    На днях популярный нью-йоркский бренд одежды MadeMe представил коллаборацию с обувной маркой Converse

    Лицом рекламной кампании, как и предыдущих проектов MadeMe, стала 21-летняя дочь певицы Мадонны — Лурдес Мария Чикконе-Леон.

    На кадрах из новой рекламы Лурдес примеряет спортивные костюмы, топы и кеды. Причем вся фотосессия выполнена в ярко-желтой гамме. Впрочем, внимание поклонников марки привлекли вовсе не сами симки и даже не одежда, а небритые подмышки Лурдес. На одном из фото Леон позирует с поднятыми руками, демонстрируя свою принадлежность к движению бодипозитив.

    Подписчики аккаунта модного бренда не оценили такую смелость, заметив, что далеко не всем подобное проявление «натуральности» по душе, поэтому кадр стоит удалить.

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    Дочь Мадонны похвасталась небритыми подмышками
    Дочь Мадонны похвасталась небритыми подмышками
    Дочь Мадонны похвасталась небритыми подмышками
    Дочь Мадонны похвасталась небритыми подмышками
    Дочь Мадонны похвасталась небритыми подмышками

    «Ужасная фотография! Бриться!», «Ужасно», «Отвратительно», «Фу», — не сдерживая эмоций, написали некоторые комментаторы.

    Джерело: graziamagazine.ru

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