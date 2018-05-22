Джиллиан Андерсон займется секс-образованием в новом сериале Netflix
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Розсилка
Джиллиан Андерсон не так давно объявила об уходе из «Секретных материалов» и «Американских богов», но без работы не осталась
Актриса снимется в роли секс-психолога в новом сериале Netflix с говорящим названием «Секс-образование» (Sex Education). Интересно, что психологом Джиллиан уже «подрабатывала» в другом сериале – «Ганнибале», но, конечно, специализация ее героини-психолога в «Ганнибале» была другой.
Компанию Джиллиан в новом проекте составит Эйса Баттерфилд в роли ее сына, неловкого подростка, который решает последовать по стопам матери и открывает в собственной старшей школе «подпольную» клинику, чтобы помогать соученикам в решении интимных проблем.
Жанр сериала описывается как сочетание комедии и драмы, в коллекции Netflix он появится в 2019 году, но точной даты премьеры у проекта пока нет.
Джерело: popcornnews