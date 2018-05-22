День рождения Наоми Кэмпбелл: соблазнительные фотосессии модели

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«Черная пантера» высокого подиума Наоми Кэмпбелл празднует свой 48-й день рождения

Культовая топ-модель Наоми Кэмпбелл появилась на свет 22 мая 1970 года в Стритхэме, сообщает «Главком».



В 1986 году изображение Наоми Кэмпбелл появилось на обложке известного Elle. Таким образом, Кэмпбелл оказалась первой чернокожей моделью, появившейся на заглавной странице названного журнала. С этого момента и началась модельная биография Наоми Кэмпбелл.

Ее экзотическую красоту заметили, и на 16-летнюю девушку посыпалось множество заманчивых предложений. Лицо темнокожей британки отныне красовалось на обложках французского журнала Vogue и английского Time.

Вскоре Наоми Кэмпбелл стала героиней показов наиболее известных модных домов. Экзотическую красавицу приглашают к участию в демонстрации одежды Versace, Valentino, Roberto Cavalli и Dolce & Gabbana. За кошачью манеру походки ее называют «черной пантерой». В 1990-х Наоми - на пике популярности. Она входит в шестерку наиболее востребованных и высокооплачиваемых моделей мира.

В честь супер-модели известные косметические бренды называют свои духи. Большим успехом пользуются парфюмерные шедевры Sunset, Cat Deluxe, Paradise Passion, Naomi Campbell, Naomi Campbell Mystery и Exult.

Отдельной страницей личной жизни Наоми является ее роман с российским олигархом Владиславом Дорониным, с которым она познакомилась в Бразилии. Ради Кэмпбелл Доронин даже ушел от жены. А британская супермодель ради российского возлюбленного готова была принять православие, чтобы венчаться с ним в церкви.

В 2011 году все таблоиды заговорили об их помолвке и о том, что у Наоми скоро появится русский муж. Но свадьба так и не состоялась. В 2012 году стало известно, что Вячеслав и Наоми расстались, а в 2013 году представители модели официально заявили о разрыве. Позже становится известно, что Доронин «откупился» от Наоми дорогим особняком в Подмосковье, построенным в форме яхты.