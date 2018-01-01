50-летняя Памела Андерсон собралась замуж за молодого футболиста

Памела Андерсон не собирается сдавать свои позиции

Некоторое время назад звезда журналов для взрослых рассталась с сидящим в посольстве Эквадора в Лондоне Джулианом Ассанжем и начала встречаться с молодым футболистом Адилем Рами.

Видимо, 50-летней Памеле надоело носить посылки не собирающемуся выходить из заточения Ассанжу и она переметнулась к более молодому бойфренду, за которого, как сообщают СМИ, она уже собирается замуж. Ее избраннику 32 года, и он – французский футболист марокканского происхождения, защитник клуба «Олимпик Марсель» и сборной Франции.

Парочку много раз видели на свиданиях, а на днях они посетили ювелирный бутик Chrome Hearts, где выбирали кольца. Официально о помолвке объявлено не было, но журналисты решили, что этот поход говорит громче любых слов. На пальце у Памелы нет помолвочного кольца, но источники уверены, что Рами уже сделал предложение. Для звезды «Спасателей Малибу» этот брак станет уже пятым, однако мужем Адиль будет лишь четвертым, ведь дважды Памела выходила замуж за Рика Соломона, один раз за Кида Рока и один раз за Томми Ли.