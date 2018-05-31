61-летняя Ким Кэтролл нашла себе молоденького возлюбленного

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Ким Кэтролл

61-летняя Ким Кэтролл повторяет подвиги своей героини из «Секса в большом городе» Саманты

Актриса закрутила роман с молодым любовником. Точно неизвестно, сколько ему лет — западные СМИ утверждают, что ему еще нет сорока.

На днях парочку засткуали в Нью-Йорке во время прогулки. Они держались за руки и не скрывали чувств. Как выяснилось, новая пассия знаменитости — менеджер Рассел Томас. Они познакомились в соцсети больше полугода назад. Рассел написал Ким в Twitter, та ответила и между ними завязалась беседа.

Напомним, Ким трижды была замужем. Каждый раз актриса была инициатором развода. Стоит отметить, что ни в одном браке у Кэтролл так и не появились дети.

«Мне только исполнилось 40, и я начала сниматься в «Сексе в большом городе». Шансы забеременеть были велики, но я подумала: «У меня 19-ти часовой рабочий день, в субботу я заканчиваю сниматься рано утром, в понедельник рабочий день начинается в четыре утра не понятно во сколько закончится. Как мне все совмещать?», - отметила актриса.