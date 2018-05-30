  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Стильные знаменитости на модном показе Louis Vuitton Resort 2019

    • Розсилка
    <span>Камелия Джордана, Пэ Ду На, Лора Харриер, Софи Тёрнер, Сиенна Миллер и Рут Негга</span> - Стильные знаменитости на модном показе Louis Vuitton Resort 2019
    Камелия Джордана, Пэ Ду На, Лора Харриер, Софи Тёрнер, Сиенна Миллер и Рут Негга

    На фэшн-событие заглянули такие знаменитости как Эмма Стоун, Сиенна Миллер, Леа Сейду и другие

    На юге Франции в музее Fondation Maeght состоялся показ модной круизной коллекции Louis Vuitton Resort 2019.

    За неделю до шоу Николя Жескьер запустил хештег в инстаграме #notgoinganywhere (никуда не собираюсь), а затем все профильные издания опубликовали новость о том, что дизайнер продлил контракт и продолжит создавать женские коллекции для французского бренда Louis Vuitton.

    В качестве локации выбрали двор музея современного искусства Fondation Maeght во французском городке Сен-Поль-де-Вансе. На счету дизайнера это пятая круизная коллекция и пока что самая независимая по настроению, пропитанная духом 80-х. 

    На модный показ Louis Vuitton Resort 2019 в сад-музей современного искусства приехали известные фэшн-блогеры, редакторы глянцевых журналов и голливудские звезды, которые первыми оценили образы из новой коллекции креативного директора бренда Николя Гескьера и стилиста Грейса Коддингтона.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Стильные знаменитости на модном показе Louis Vuitton Resort 2019
    Эмма Стоун
    Сюзи Менкс
    Леа Сейду
    Эдвард Энифул и Грейс Коддингтон
    Софи Тернер и Лора Харриер
    Изабель Юппер и Марина Фуа
    Bryanboy
    Дженнифер Коннелли
    Камелия Джордана, Пэ Ду На, Лора Харриер, Софи Тёрнер, Сиенна Миллер и Рут Негга

    Среди самых известных гостей можно было увидеть как посла бренда Эмму Стоун, актрису Сиенну Миллер и Лею Сейду, новоиспеченного холостяка Джастина Теру, Софи Тернер, Дженнифер Коннелли, Изабель Юппер и многих других. Звезды отметились похожими стильными образами, которые затмевали красную дорожку события не менее самих моделей в новой круизной коллекции.

    Джерело: vogue.ua

    Читайте також
    знаменитости мода и красота фотография актриса модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ