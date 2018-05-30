Стильные знаменитости на модном показе Louis Vuitton Resort 2019

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Камелия Джордана, Пэ Ду На, Лора Харриер, Софи Тёрнер, Сиенна Миллер и Рут Негга

На фэшн-событие заглянули такие знаменитости как Эмма Стоун, Сиенна Миллер, Леа Сейду и другие

На юге Франции в музее Fondation Maeght состоялся показ модной круизной коллекции Louis Vuitton Resort 2019.

За неделю до шоу Николя Жескьер запустил хештег в инстаграме #notgoinganywhere (никуда не собираюсь), а затем все профильные издания опубликовали новость о том, что дизайнер продлил контракт и продолжит создавать женские коллекции для французского бренда Louis Vuitton.

В качестве локации выбрали двор музея современного искусства Fondation Maeght во французском городке Сен-Поль-де-Вансе. На счету дизайнера это пятая круизная коллекция и пока что самая независимая по настроению, пропитанная духом 80-х.

На модный показ Louis Vuitton Resort 2019 в сад-музей современного искусства приехали известные фэшн-блогеры, редакторы глянцевых журналов и голливудские звезды, которые первыми оценили образы из новой коллекции креативного директора бренда Николя Гескьера и стилиста Грейса Коддингтона.

Среди самых известных гостей можно было увидеть как посла бренда Эмму Стоун, актрису Сиенну Миллер и Лею Сейду, новоиспеченного холостяка Джастина Теру, Софи Тернер, Дженнифер Коннелли, Изабель Юппер и многих других. Звезды отметились похожими стильными образами, которые затмевали красную дорожку события не менее самих моделей в новой круизной коллекции.

Джерело: vogue.ua