Алек Болдуин отреагировал на угрозу Дональда Трампа наказать телеканалы за сатиру на президента

Последнее заявление политика взбудоражило общественность

Резкие выпады Дональда Трампа в адрес СМИ уже давно стали делом привычным. Однако последнее заявление политика заставило всерьез обеспокоиться даже бывалых акул пера. В ответ на сатирический скетч на лидера США, показанный в субботнем вечернем шоу, Трамп опубликовал сердитый твитт. В нем он поинтересовался, как телеканалы собираются выкручиваться со всеми этими «подколками» республиканцев, если им придется за них отвечать.

Nothing funny about tired Saturday Night Live on Fake News NBC! Question is, how do the Networks get away with these total Republican hit jobs without retribution? Likewise for many other shows? Very unfair and should be looked into. This is the real Collusion!