Алек Болдуин отреагировал на угрозу Дональда Трампа наказать телеканалы за сатиру на президента



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Алек Болдуин

Последнее заявление политика взбудоражило общественность

Резкие выпады Дональда Трампа в адрес СМИ уже давно стали делом привычным. Однако последнее заявление политика заставило всерьез обеспокоиться даже бывалых акул пера. В ответ на сатирический скетч на лидера США, показанный в субботнем вечернем шоу, Трамп опубликовал сердитый твитт. В нем он поинтересовался, как телеканалы собираются выкручиваться со всеми этими «подколками» республиканцев, если им придется за них отвечать.

Nothing funny about tired Saturday Night Live on Fake News NBC! Question is, how do the Networks get away with these total Republican hit jobs without retribution? Likewise for many other shows? Very unfair and should be looked into. This is the real Collusion! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 лютого 2019 р.

Питер Бейкер, главный корреспондент The New York Times в Белом доме, отметил, что «за несколько десятилетий ни один президент не угрожал телесетям «расправой» из-за пародий на него».

На твитт Трампа отреагировал и звезда Голливуда Алек Болдуин, который расценил высказывание лидера США как угрозу безопасности для себя и своей семьи. Актер, который часто пародирует Дональда в телешоу, опубликовал твитт. «Мне интересно, означает ли этот призыв президента к его сторонникам, что моя роль в телешоу делает из меня врага народа и представляет ли угрозу безопасности для меня и моей семьи», - цитирует актера Deadline.com.

Читайте также: 49-летняя Дженнифер Лопез вышла в свет в черном супер-мини с разрезами.