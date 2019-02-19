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    Жизнь

    Алек Болдуин отреагировал на угрозу Дональда Трампа наказать телеканалы за сатиру на президента

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    Алек Болдуин - Алек Болдуин отреагировал на угрозу Дональда Трампа наказать телеканалы за сатиру на президента
    Алек Болдуин

    Последнее заявление политика взбудоражило общественность

    Резкие выпады Дональда Трампа в адрес СМИ уже давно стали делом привычным. Однако последнее заявление политика заставило всерьез обеспокоиться даже бывалых акул пера. В ответ на сатирический скетч на лидера США, показанный в субботнем вечернем шоу, Трамп опубликовал сердитый твитт. В нем он поинтересовался, как телеканалы собираются выкручиваться со всеми этими «подколками» республиканцев, если им придется за них отвечать.

    Питер Бейкер, главный корреспондент The New York Times в Белом доме, отметил, что «за несколько десятилетий ни один президент не угрожал телесетям «расправой» из-за пародий на него».

    На твитт Трампа отреагировал и звезда Голливуда Алек Болдуин, который расценил высказывание лидера США как угрозу безопасности для себя и своей семьи. Актер, который часто пародирует Дональда в телешоу, опубликовал твитт. «Мне интересно, означает ли этот призыв президента к его сторонникам, что моя роль в телешоу делает из меня врага народа и представляет ли угрозу безопасности для меня и моей семьи», - цитирует актера Deadline.com.

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    актер президент политика
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