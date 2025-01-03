Опальна невістка короля Чарльза знайшла собі роботу

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Ірина Міллер
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Герцогиня Сассекська у січні запускає нове лайфстайл-шоу
скриншот відео

Меган Маркл: Ми не женемося за досконалістю... ми женемося за радістю

Меган Маркл вестиме власне шоу «З любов’ю, Меган» на Netflix, яке стартує 15 січня і матиме вісім епізодів по 30 хвилин. Проєкт поєднає «практичні інструкції та відверту розмову». Про це вона повідомила в instagram.

Герцогиня Сассекська у січні запустить нове лайфстайл-шоу, яке стримінговий сервіс описує як лайфстайл-шоу, що поєднає «практичні інструкції та відверту розмову». Проєкт отримає назву «З любов’ю, Меган».

Прем’єра відбудеться 15 січня. Шоу включатиме вісім епізодів по 30 хвилин, у яких з’являться такі знаменитості, як акторка Мінді Калінг і зірка «Форс-мажорів» і «Як я зустрів вашу маму» Ебігейл Спенсер.

Меган Маркл вестиме власне шоу «З любов’ю, Меган»
Меган Маркл вестиме власне шоу «З любов’ю, Меган»
фото: TV Insider

У трейлері, опублікованому в четвер, Меган готує десерти, збирає мед у Каліфорнії, де вона живе зі своїм чоловіком принцом Гаррі та двома дітьми, спілкується з друзями, купує квіти. Вона опублікувала трейлер у своєму акаунті в instagram, написавши: «Я була така рада поділитися цим з вами! Сподіваюся, вам сподобається шоу, так само як мені сподобалося його робити».

Меган зазначила, що на проєкті збирається поділитися кількома своїми маленькими порадами та хитрощами, а також розповість, як використовувати ці практики щодня. 

«Ми не женемося за досконалістю... ми женемося за радістю», – каже Меган голосом за кадром у трейлері.

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Допис, поширений Meghan Markle (@meghan.markle.official)

Кухарі Рой Чой і Еліс Вотерс також стануть гостями шоу.

«Всі запрошені творити диво кожної миті», – йдеться в трейлері. 

Нагадаємо, нещодавно Меган Маркл, дружина принца Гаррі, несподівано повернулася в Instagram. Герцогиня Сассекська вперше з 2018 року в соціальній мережі опублікувала чорно-біле відео. У профілі з назвою «meghan» розміщено чорно-білий портрет герцогині з усмішкою. Єдиний допис – це відео, де Меган Маркл біжить по пляжу, повернувшись спиною до камери. На піску вона написала «2025», а ролик опублікувала у перший день нового року.

Раніше Меган Маркл, дружина принца Гаррі, знову опинилася в центрі скандалу. Її звинувачують у бажанні конкурувати з Кейт Міддлтон та висуванні завищених вимог щодо житла. 

Також після того, як принц Гаррі та Меган Маркл відійшли від королівських обов'язків, їхні стосунки з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон значно погіршилися. Нещодавно ситуація загострилася ще більше після того, як Гаррі та Меган публічно висловили свої співчуття Кейт Міддлтон у зв'язку з її онкологічним захворюванням. 

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Теги: Велика Британія Король Чарльз III Меган Маркл

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