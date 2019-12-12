Анджелина Джоли не разрешила Брэду Питту отпраздновать Новый год с дочерью-трансгендером



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Голливудская актриса передумала и заявила, что Шайло нельзя расставаться с братьями и сестрами

Актер хотел забрать 13-летнюю Шайло на праздники, однако мать воспротивилась

Между бывшими супругами, звездными голливудскими актерами Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом, снова случилась ссора.

По инфрмации издания Radar, Питт планировал провести Рождество и новогодние праздники с 13-летней дочерью Шайло, и Анджелина ранее как будто согласилась на этот вариант. Однако позже голливудская актриса передумала и заявила, что Шайло нельзя расставаться с братьями и сестрами в праздничные дни, а потому они встретят Рождество все вместе с 11-летними близнецами Вивьен и Нокс, 14-летней Захарой, 16-летним Паксом и 18-летним Мэддоксом.

По сообщению журналистов, Брэд Питт пришел в ярость от такой новости. И Шайло, которая одевается как мальчик, просит звать ее Джоном и твердо решила сменить пол, также расстроилась из-за смены планов.

«Брэд злится, что Анджелина не дает ему видеться с дочерью согласно их договоренности. Ведь на этих праздниках он хотел познакомить Шайло со своей новой возлюбленной – 30-летней актрисой и художницей Алией Шокат», — передает издание слова источника.