Актер из «Игры престолов» признался, что начал заикаться после съемок сериала



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Актер уверен, что до плачевного состояния его довела тревожность, которая появилась во время работы над «Игрой престолов»

Джон Брэдли сильно вжился в роль и нервные потрясения дали о себе знать

Актер Джон Брэдли, сыгравший Сэмвелла Тарли в сериале «Игра престолов», признался, что после завершения работы над проектом у него начались проблемы с речью. Иногда, в минуты сильных душевных переживаний, он заикается. Для роли Сэма приходилось имитировать заикание и теперь эта привычка никак не исчезнет.

Он признается, что во время съемок были моменты, когда по-настоящему не мог сказать какую-то фразу. И дело было вовсе не в Сэме, а в самом Джоне.

Актер уверен, что до подобного состояния его довела тревожность, которая появилась во время работы над «Игрой престолов». Звезда не может не признавать, что данная особенность речи стала мешать работе и на новых кастингах ему часто отказывают в ролях, так как порой трудно справиться с заиканием.