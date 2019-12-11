53-летняя Сальма Хайек рассказала о неудачной попытке увеличить губы



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По словам голливудской знаменитости, она просто осознала, что не готова к таким мерам для преображения instagram.com/salmahayek/

Голливудская актриса перед съемками в фильме хотела кардинально преобразиться

Голливудская красотка Сальма Хайек даже в 53 года продолжает поражать поклонников своей внешностью. Мексикано-американская актриса обладает стройной и подтянутой фигурой, а ее гладкой коже может позавидовать любая молодая девушка.

Любые ее попытки преобразиться были связаны с ролями в кино. Недавно актриса рассказала, на какие жертвы едва не пошла, когда готовилась к новой роли в картине «Как босс». Хайек должна была перевоплотиться в косметического магната Клэр Луну. Для этого она решила не только примерить парик и надеть линзы, но и увеличить губы, что раньше никогда не делала.

Когда Сальма пришла к косметологу на процедуру, то врач ее сразу предупредил, что будет довольно больно. Когда игла уже была у ее лица, актриса передумала. «Нет! Забудь об этом. Я не готова», — произнесла она и ушла из кабинета.

По словам голливудской знаменитости, она просто осознала, что не готова к таким мерам для преображения. Она добавила, что никто из женщин в ее роду не боялся стареть. Хайек заверила, что хочет встретить старость достойно. «Как хорошо, что я осталась собой», — написала Хайек, опубликовав новые фото, на которых позирует в образе восточной красавицы.