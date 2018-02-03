Анна Седокова рассталась с отцом своего третьего ребенка и закрутила новый роман

Экс-«Виа Гра» намекнула в соцсети на новые отношения

Анна Седокова в одиночестве воспитывает троих детей. С отцом своего сына Гектора она рассталась, когда малыш только появился на свет. С тех пор Анна не рассказывала о своей личной жизни, только делясь воспоминаниями о неудачных романах в прошлом. На этот раз звезда заинтриговала поклонников



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анна Седокова

Экс-«Виа Гра» намекнула в соцсети на новые отношения

Анна Седокова в одиночестве воспитывает троих детей. С отцом своего сына Гектора она рассталась, когда малыш только появился на свет. С тех пор Анна не рассказывала о своей личной жизни, только делясь воспоминаниями о неудачных романах в прошлом.

На этот раз звезда заинтриговала поклонников в Instagram, поделившись фото с огромным букетом роз. В подписи к снимку артистка намекнула на новые отношения! «Ночные цветы самые прекрасные. Вот просто так. Потому что любит. Потому что говоря со мной по телефону ему на секундочку показалось, что мне грустно. В жизни было столько цветов, а эти особенные. Люблю», — написала она.

«Реальность бывает жестокой, она не состоит из розовых облаков. Измены, ложь, прощение и ежедневный выбор... И отношения, от которых невозможно спастись. Они душат тебя и разрушают все вокруг. Ты понимаешь, что ведешь себя неправильно, но делаешь больно. Причиняешь боль себе и другим, оправдывая его словом «любовь», - так описала новую видеоработу певица.