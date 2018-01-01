Экс-Борис Апрель откровенно рассказал о смене пола и жизни в Америке

Украинский трансгендер прокомментировал свое возвращение в Украину

Возвращение на сцену экс-Бориса Апреля вызвало невероятный всплеск эмоций не только у поклонников, но и у всех представителей украинского шоу-бизнеса. Для многих звезд стало полной неожиданностью решение «космического мальчика» перевоплотиться в эффектную девушку. Экс-Борис Апрель, а ныне певица Зианджа, рассказала о том,



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Зианджа (Экс-Борис Апрель)

Украинский трансгендер прокомментировал свое возвращение в Украину

Возвращение на сцену экс-Бориса Апреля вызвало невероятный всплеск эмоций не только у поклонников, но и у всех представителей украинского шоу-бизнеса.

Для многих звезд стало полной неожиданностью решение «космического мальчика» перевоплотиться в эффектную девушку.

Экс-Борис Апрель, а ныне певица Зианджа, рассказала о том, как решилась на смену пола.

«Когда ты чувствуешь дискомфорт в собственном теле, потому что у меня женская душа, мужское тело, нужно чтобы была какая-то гармония, баланс. Я этого жаждала многие годы, и пришло время», - призналась Зианджа в интервью Кате Осадчей

Самый главный момент в жизни Зианджи настал в США.

«Мне понравился менталитет в Америке. Там относятся к людям-трансгендерам с уважением. Они точно такие же как и все люди, у них равные права. И мне очень хотелось, чтобы такие времена настали однажды в Украине, я очень мечтаю», - поделилась впечатлениями Зианджа.

Также артистка-трансгендер призналась, что ее сердце пока свободно

«Я свободна, но я хожу часто на свидания, как и каждая девушка должна, чтобы понять, какой ей нравится мужчина», - отметила певица.

Напомним, что сменивший пол Борис Апрель покорил жюри «Голоса страны 8» во время «слепых» прослушиваний и попал в команду Потапа.