Бруно Марс и Эд Ширан и Кендрик Ламар получили главные награды Grammy

Названы лучшие музыканты рокеры, рэперы, а также исполнители поп-музыки

В Лос-Анджелесе состоялось юбилейное вручение одной из наиболее авторитетных музыкальных премий Grammy, пишет «Главком». Бруно Марс получил призы в главных номинациях «Песня года» (песня That’s what I like), «Альбом года» (24K Magic) и «Запись года» (24K Magic). Кроме того,

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эд Ширан получает премию Grammy

Названы лучшие музыканты рокеры, рэперы, а также исполнители поп-музыки

В Лос-Анджелесе состоялось юбилейное вручение одной из наиболее авторитетных музыкальных премий Grammy, пишет «Главком».

Бруно Марс получил призы в главных номинациях «Песня года» (песня That’s what I like), «Альбом года» (24K Magic) и «Запись года» (24K Magic).

Кроме того, артист был отмечен в номинациях «Лучшее R&B исполнение» (песня That’s what I like), «Лучшая R&B композиция» (песня That’s what I like) и «Лучший R&B альбом года» (24K Magic).

В категории «Лучший вокальный поп-альбом года» и «Лучшее поп-исполнение» триумфовал Эд Ширан с композицией Shape of you.

Главные призы в рэп-категориях получил Кендрик Ламар. Со своей композицией Humble он победил в номинациях «Лучшее рэп-исполнение», «Лучшая рэп-песня» и «Лучшее видео года». А альбом Damn удостоился звания «Лучший рэп-альбом».

Кроме того, дуэт Рианны и Ламара, в котором они исполнили песню Loyalty, на которую у них есть клип, победил в номинации Best Rap / Sung Performance.

В номинации «Новый артист года» победила певица Alessia Cara.

Певица Шакира не присутствовала на церемонии, зато ее альбом El Dorado стал «Лучшим латино-поп-альбомом года».

Музыкант The Weeknd забрал статуэтку в номинации «Лучший урбан-альбом» за пластинку Starboy.

«Лучшей рок-песней» стала композиция Run группы Foo Fighters.

А «Лучшим рок-альбомом» - пластинка A Deeper Understanding от коллектива группы The War on Drugs.

Покойного канадского исполнителя Леонарда Коэна наградили за «Лучшее рок-исполнение» песни You want it darker.