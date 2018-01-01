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    Бруно Марс и Эд Ширан и Кендрик Ламар получили главные награды Grammy

    Названы лучшие музыканты рокеры, рэперы, а также исполнители поп-музыки
    В Лос-Анджелесе состоялось юбилейное вручение одной из наиболее авторитетных музыкальных премий Grammy, пишет «Главком». Бруно Марс получил призы в главных номинациях «Песня года» (песня That’s what I like), «Альбом года» (24K Magic) и «Запись года» (24K Magic). Кроме того,
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 11:02
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    <p>Эд Ширан получает премию Grammy</p>

    Эд Ширан получает премию Grammy

    Названы лучшие музыканты рокеры, рэперы, а также исполнители поп-музыки

    В Лос-Анджелесе состоялось юбилейное вручение одной из наиболее авторитетных музыкальных премий Grammy, пишет «Главком».

    Бруно Марс получил призы в главных номинациях «Песня года» (песня That’s what I like), «Альбом года» (24K Magic) и «Запись года» (24K Magic).

    Кроме того, артист был отмечен в номинациях «Лучшее R&B исполнение» (песня That’s what I like), «Лучшая R&B композиция» (песня That’s what I like) и «Лучший R&B альбом года» (24K Magic).

    В категории «Лучший вокальный поп-альбом года» и «Лучшее поп-исполнение» триумфовал Эд Ширан с композицией Shape of you.

    Главные призы в рэп-категориях получил Кендрик Ламар. Со своей композицией Humble он победил в номинациях «Лучшее рэп-исполнение», «Лучшая рэп-песня» и «Лучшее видео года». А альбом Damn удостоился звания «Лучший рэп-альбом».

    Кроме того, дуэт Рианны и Ламара, в котором они исполнили песню Loyalty, на которую у них есть клип, победил в номинации Best Rap / Sung Performance.

    В номинации «Новый артист года» победила певица Alessia Cara.

    Певица Шакира не присутствовала на церемонии, зато ее альбом El Dorado стал «Лучшим латино-поп-альбомом года».

    Музыкант The Weeknd забрал статуэтку в номинации «Лучший урбан-альбом» за пластинку Starboy.

    «Лучшей рок-песней» стала композиция Run группы Foo Fighters.

    А «Лучшим рок-альбомом» - пластинка A Deeper Understanding от коллектива группы The War on Drugs.

    Покойного канадского исполнителя Леонарда Коэна наградили за «Лучшее рок-исполнение» песни You want it darker.

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