Вышел первый тизер фильма «Такси 5»

В новом фильме изменились исполнители главных ролей

Опубликован первый тизер пятой части французского фильма «Такси». В центре сюжета – легендарный белый автомобиль марки «Пежо», который помогает полицейским отыскать грабителей, пишет «Главком». На видео можно увидеть Бернара Фарси, известного по оригинальным фильмам, но большая часть остальных актеров,

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Такси

В новом фильме изменились исполнители главных ролей

Опубликован первый тизер пятой части французского фильма «Такси». В центре сюжета – легендарный белый автомобиль марки «Пежо», который помогает полицейским отыскать грабителей, пишет «Главком».

На видео можно увидеть Бернара Фарси, известного по оригинальным фильмам, но большая часть остальных актеров, включая исполнителя главной роли в оригинальной франшизе Сами Насери, в новой части не появится.

Главные роли в «Такси-5» исполнили Малик Бентала и Франк Гастамбид. Второй также выступил сценаристом и режиссером фильма.

По сюжету успешный полицейский просит случайного таксиста помочь ему остановить группировку опасных итальянцев, которые крадут ювелирные украшения.