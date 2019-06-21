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    Принц Уильям празднует день рождения: трогательные снимки примерного мужа и заботливого отца

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    Принц Уильям празднует день рождения: трогательные снимки примерного мужа и заботливого отца
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    Биография принца Уильяма берет начало 21 июня 1982 года в лондонском госпитале Святой Марии

    Принц Уильям – одна из самых популярных личностей в мировом сообществе и современной истории Европы. На сегодняшний день герцог Кембриджский – член британской королевской семьи и первый наследник на престол после отца, что считает для себя великим даром и тяжелым проклятьем.

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    Несмотря на это внук королевы Елизаветы II смирился с тем, что Уильям - потомок монаршей крови и с достоинством исполняет возложенные обязанности в светском обществе, чем привлекает к себе внимание сотни тысяч людей.

    До 2011 года молодой человек был самым завидным женихом во всем мире, а после того, как стало известно об обручении с Кейт Миддлтон, и вовсе обратил на себя внимание континентальной Европы.
    С будущей женой герцог Кембриджский познакомился в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском вузе.

    Бракосочетание наследника королевского престола состоялось 29 апреля 2011 года в лондонской церкви Святого Петра, где собрались тысячи людей со всего мира, приехавшие увидеть свадебную церемонию королевской четы. По данным СМИ, свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон обошлась муниципальной казне почти в $175 млн и стала самым обсуждаемым событием в Европе.

    Через два года после свадьбы Кейт Миддлтон подарила супругу наследника, который родился 22 июня 2013 года. Счастливые родители назвали сына Джорджем, который, как и отец с рождения стал одним из популярных людей на планете.

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    В 2014 году стало известно о новой беременности герцогини Кембриджской, которая 2 мая 2015 года родила дочь Шарлотту. 23 апреля 2018 года у Уильяма и Кейт родился сын. С тех пор фото молодой семьи регулярно появляются на обложках ведущих английских и мировых изданий.

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