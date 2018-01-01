  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
    Жизнь

    Беременная Миранда Керр продемонстрировала шикарную растяжку

    Супермодель не прекращает заниматься спортом на внушительном сроке беременности
    Модель Миранда Керр готовится стать мамой во второй раз: в ноябре прошлого года она призналась, что ждет ребенка от своего супруга Эвана Шпигеля. Беременность не мешает модели продолжать вести активный образ жизни! На своей странице в Instagram Миранда поделилась фрагментом своих регулярных тренировок. На фото модель
    • Сьогодні, 07:00
    • Розсилка

    Супермодель не прекращает заниматься спортом на внушительном сроке беременности

    Модель Миранда Керр готовится стать мамой во второй раз: в ноябре прошлого года она призналась, что ждет ребенка от своего супруга Эвана Шпигеля.

    Беременность не мешает модели продолжать вести активный образ жизни! На своей странице в Instagram Миранда поделилась фрагментом своих регулярных тренировок.
    -1_07
    На фото модель запечатлена во время выполнения растяжки с маской на лице! Несмотря на то, что живот Миранда предпочла замаскировать, блогеры уверены, что у нее уже внушительный срок беременности.

    В комментариях многие заметили, что своим примером будущая мама вдохновляет и их на занятия спортом, в то время как другие посоветовали Миранде все равно быть осторожнее и не повредить малышу.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    знаменитости модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ