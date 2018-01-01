Беременная Миранда Керр продемонстрировала шикарную растяжку

Супермодель не прекращает заниматься спортом на внушительном сроке беременности

Модель Миранда Керр готовится стать мамой во второй раз: в ноябре прошлого года она призналась, что ждет ребенка от своего супруга Эвана Шпигеля. Беременность не мешает модели продолжать вести активный образ жизни! На своей странице в Instagram Миранда поделилась фрагментом своих регулярных тренировок. На фото модель



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Супермодель не прекращает заниматься спортом на внушительном сроке беременности

Модель Миранда Керр готовится стать мамой во второй раз: в ноябре прошлого года она призналась, что ждет ребенка от своего супруга Эвана Шпигеля.

Беременность не мешает модели продолжать вести активный образ жизни! На своей странице в Instagram Миранда поделилась фрагментом своих регулярных тренировок.

На фото модель запечатлена во время выполнения растяжки с маской на лице! Несмотря на то, что живот Миранда предпочла замаскировать, блогеры уверены, что у нее уже внушительный срок беременности.

В комментариях многие заметили, что своим примером будущая мама вдохновляет и их на занятия спортом, в то время как другие посоветовали Миранде все равно быть осторожнее и не повредить малышу.

Джерело: graziamagazine.ru