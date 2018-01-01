Украинские политики и звезды отмечают Крещение. Самые яркие фото

Многие знаменистости отважились покупаться в этот праздник. правда, не все из них выбрали именно холодную воду

Сегодня, 19 января православный мир отмечает Крещение Господне. В этот, один из наиболее почитаемых церковных праздников, целый ряд политиков и звезд украинского шоу-бизнеса решили последовать традициям и искупаться в открытых водоемах. А менее закаленные – предпочли теплые пляжи и домашний уют, пишет «Главком». И первые и вторые

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Виталий Кличко купается на Крещение

Многие знаменистости отважились покупаться в этот праздник. правда, не все из них выбрали именно холодную воду

Сегодня, 19 января православный мир отмечает Крещение Господне. В этот, один из наиболее почитаемых церковных праздников, целый ряд политиков и звезд украинского шоу-бизнеса решили последовать традициям и искупаться в открытых водоемах. А менее закаленные – предпочли теплые пляжи и домашний уют, пишет «Главком».

И первые и вторые активно выкладывают в социальные сети снимки со своих празднований. Среди знаменитостей и политиков, которые посвятили Крещению свежие публикации в сети, оказались Александр Пономарев, Виталий Кличко, Илья Кива, Виталий Козловский, Сергей Бабкин и другие: