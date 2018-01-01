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    Украинские политики и звезды отмечают Крещение. Самые яркие фото

    Многие знаменистости отважились покупаться в этот праздник. правда, не все из них выбрали именно холодную воду
    Сегодня, 19 января православный мир отмечает Крещение Господне. В этот, один из наиболее почитаемых церковных праздников, целый ряд политиков и звезд украинского шоу-бизнеса решили последовать традициям и искупаться в открытых водоемах. А менее закаленные – предпочли теплые пляжи и домашний уют, пишет «Главком». И первые и вторые
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 13:38
    • Розсилка
    Виталий Кличко купается на Крещение
    Виталий Кличко купается на Крещение

    Многие знаменистости отважились покупаться в этот праздник. правда, не все из них выбрали именно холодную воду

    Сегодня, 19 января православный мир отмечает Крещение Господне. В этот, один из наиболее почитаемых церковных праздников, целый ряд политиков и звезд украинского шоу-бизнеса решили последовать традициям и искупаться в открытых водоемах. А менее закаленные – предпочли теплые пляжи и домашний уют, пишет «Главком».

    И первые и вторые активно выкладывают в социальные сети снимки со своих празднований. Среди знаменитостей и политиков, которые посвятили Крещению свежие публикации в сети, оказались Александр Пономарев, Виталий Кличко, Илья Кива, Виталий Козловский, Сергей Бабкин и другие:

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    Мэр Киева Виталий Кличко в компании своих заместителей, советников, глав районов и депутатов.
    Мэр Киева Виталий Кличко в компании своих заместителей, советников, глав районов и депутатов.
    Советник МВД Илья Кива Фото: Табло ID
    Советник МВД Илья Кива Фото: Табло ID
    Александр Пономарев на Сейшелах
    Виталий Козловский в Таиланде
    Виктория из группы «Неангелы» в Кении
    Дочь Лилии Ребрик Диана читает крещенскую колядку
    Сын Сергея Бабкина Артур в Харькове
    Катя Осадчая
    Юрий Горбунов
    Руслана обливается на крыше собственного дома
    Руслана обливается на крыше собственного дома

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