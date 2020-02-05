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    Жизнь

    Бейонсе и Джей Зи объяснили, почему не встали во время гимна США

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    <p>&laquo;Мне не нужно было делать никакого молчаливого протеста. Если вы посмотрите на сцену: там была колумбийка Шакира, пуэрториканка Джей Ло - это было громкое заявление и без того&raquo;, - заявил рэпер</p> <div></div> - Бейонсе и Джей Зи объяснили, почему не встали во время гимна США

    «Мне не нужно было делать никакого молчаливого протеста. Если вы посмотрите на сцену: там была колумбийка Шакира, пуэрториканка Джей Ло - это было громкое заявление и без того», - заявил рэпер

    instagram.com/beyonce/

    Звездна пара отметилоась скандальным поведением во время «Суперкубка»

    В минувшие выходные на стадионе Hard Rock в Майами состоялся "Суперкубок" по американскому футболу. Внимание общественности привлекли Бейонсе и Джей Зи с дочерью, которые сидели и оживленно о чем-то беседовали во время исполнения на сцене гимна США.

    Кадр разлетелся по соцсетям и СМИ, и на звездное семейство обрушилась волна критики. Объясниться с фанатами Джей Зи решил во время паблик-тока в Колумбийском университете. На вопрос - выразила ли их семья политический протест, когда не встала во время исполнения гимна певицей Деми Ловато, рэпер ответил:

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    Бейонсе и Джей Зи объяснили, почему не встали во время гимна США
    Бейонсе и Джей Зи объяснили, почему не встали во время гимна США
    Бейонсе и Джей Зи объяснили, почему не встали во время гимна США

    «На самом деле, нет. Если бы я хотел сделать политическое заявление, я бы сказал вам: «Да, это то, что мы хотели». Но то, что случилось, было несколько иначе. Моя жена сидела рядом со мной и говорила: «Я знаю, что чувствуют сейчас артисты, они очень нервничают». Раньше она выступала на «Суперкубках», а теперь смотрела из зала. Поэтому, сидя там, мы включили режим артиста и смотрели шоу так: «Микрофон включен?», «Не слишком ли он низко?». Мы обсуждали шоу. А потом просто вышла Деми Ловато, и мы стали обсуждать, как она красива и как звучит ее голос. Мы говорили, что гордимся ею, полагали, что она, вероятно, сильно переживает», - рассказывал Джей Зи, который был сопродюсером шоу.

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