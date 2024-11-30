Протести у Тбілісі. Катамадзе заспівала на сцені українську пісню (відео)

Під час виступу артистка тримала у руках українських та грузинський прапори

Грузинська співачка Ніно Катамадзе підтримала мітингувальників у Тбілісі, які виступили проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу до 2028 року. Вона заспівала на сцені українську пісню. Відповідне відео шириться мережею.

Ніно Катамадзе вийшла на сцену у Тбілісі та заспівала українську пісню «Чорнобривці». Також під час виступу артистка тримала у руках українських та грузинський прапори.

Ніно Катамадзе – грузинська джазова співачка. У 2014 та 2015 роках перебувала в складі журі українського вокального талант-шоу «X-Фактор» в п'ятому і шостому сезонах шоу. У 2019 повернулася до складу журі в десятому сезоні проєкту в ролі запрошеної судді. У червні 2019 року на своїй сторінці в Facebook Катамадзе зробила заяву, в якій відмовилася від подальших концертів на території Росії, назвала Росію окупантом, Володимира Путіна ворогом Грузії, також зазначивши, що «ніколи не співала російською».

Нагадаємо, що у Тбілісі грузини знову вийшли на протести до будівлі парламенту. В одному з кабінетів почалася пожежа, а мітингувальники спалили опудало засновника правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзини Іванішвілі.

Раніше силовики в Грузії під час розгону багатотисячної акції протесту в Тбілісі у ніч на 30 листопада затримали 107 протестувальників.

Також ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Вищі навчальні заклади Грузії призупинили роботу на знак протесту проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу до 2028 року.

Як відомо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

До слова, посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.