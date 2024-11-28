Артем Пивоваров і Макс Барських презентували спільну пісню (відео)

Кліп до пісні «Так ніхто не кохав» зняв режисер Алан Бадоєв

Відомі українські співаки Макс Барських та Артем Пивоваров представили дуетну пісню на вірші поета Володимира Сосюри «Так ніхто не кохав». Відповідний кліп оприлюднили в Youtube.

Спільний трек артистів стане лідсинглом альбому «Твої вірші, мої ноти Pt.2» – зібрання пісень, створених у межах культурного проєкту Артема Пивоварова, що відроджує та популяризує українську поезію в піснях.

Кліп до пісні «Так ніхто не кохав» зняв режисер Алан Бадоєв. Він зауважив: «Велика українська класична поезія має надихати сучасних українців. Ця мета зрозуміла вже багатьом, і звісно, що гарна музика наближає її для багатьох людей як в Україні, так і за кордоном».

Аудіовізуальна робота «Так ніхто не кохав» – це узагальнений портрет сучасної українки, яка вміє кохати до нестями попри війну і йти заради любові на все. Головну героїню у кліпі зіграла українська акторка Соломія Кирилова.

«Так ніхто не кохав» – інтимна лірика, яка вважається вершиною поетичної творчості Володимира Сосюри. Поет присвятив вірш своїй першій дружині Вірі, з якою познайомився у 1922 році. Поезія була надрукована у 1924 з присвятою, а в подальших публікаціях – ​уже без неї. Причиною, очевидно, є те, що родина розпалася. Поет не міг пробачити дружині шовіністичних поглядів, те, що вона розмовляла лише російською.

Нагадаємо, що раніше відомі українські співаки Макс Барських та Артем Пивоваров анонсували дуетну пісню на вірші поета Володимира Сосюри «Так ніхто не кохав». Макс Барських зауважив, що з радістю прийняв пропозицію Артема Пивоварова щодо спільного дуету.

До слова, 14 серпня в Києві відбувся кінопоказ фільму-концерту Макса Барського під назвою «Зорепад». Феєричний кінопоказ, що проходив у Києві, зібрав багато шанувальників творчості Макса Барських. Серед присутніх були військові, друзі, колеги і журналісти. Усі грошу від продажу квитків на кінопрем'єру пішли на допомогу Збройним Силам України.

Також виконавець Макс Барських презентував кліп на хіт «Я вже не ти». Раніше уривок з цим треком набрав 3 млн переглядів в соцмережах артиста.