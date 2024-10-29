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Пісні американських співачок рекомендовано для серцево-легеневої реанімації

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Пісні Леді Гаги та Тейлор Свіфт радять для серцево-легеневої реанімації
колаж: glavcom.ua

Американська асоціація серця рекомендує треки з частотою 100-120 ударів на хвилину для серцево-легеневої реанімації

Американська асоціація серця додала пісні Леді Гаги та Тейлор Свіфт до списку треків із відповідним ритмом для проведення серцево-легеневої реанімації. Про це організація повідомляє на своїй сторінці в Instagram.

Йдеться про пісню Disease Леді Гаги, яка вийшла 25 жовтня. У ній розкривається тема сили кохання, яка здатна зцілити хворобу.

Також асоціація серця внесла до списку пісню Who’s Afraid of Little Old Me Тейлор Свіфт, яка вийшла у квітні. Ця пісня, натхненна атмосферою південної готики, відображає роздуми співачки про її підлітковий шлях до слави.

Американська асоціація серця рекомендує треки з частотою 100-120 ударів на хвилину – саме такий темп потрібен для проведення серцево-легеневої реанімації. До списку входять Take a Chance on Me гурту ABBA, Under Pressure від Queen та Rolling in the Deep Адель.

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Теги: Тейлор Свіфт співачка музика здоров'я

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