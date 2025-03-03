Блогер Лебіга запустив цілодобовий стрім, поки не схудне на 7 кг
За перші 25 хвилин стріму вдалось зібрати понад мільйона грн на FPV-дрони для ЗСУ
Сьогодні, 3 березня український блогер та стрімер Михайло Лебіга запустив цілодобовий стрім на платформі Twitch. Він триватиме, поки Лебіга не схудне на 7 кілограмів. Водночас метою цього стріму є зібрання коштів на FPV-дрони для українських бійців на різних напрямках. Ціль – 5 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку Лебіги.
Блогер встановив камери у спальні, ванній кімнаті, спортивному залі та кухні. Глядачі можуть цілодобово спостерігати за діями Лебіги та його гостей. Схуднення блогера стартувало з ваги 112,5 кг. Зі слів стрімера, поки він не досягне мінус 7 кілограмів на вагах, то стрім не вимкне.
Лебіга зазначив, що стрім може тривати декілька днів, тижнів, або навіть місяців. Стрім супроводжуватиметься зустрічами з різними блогерами, іграми, формуванням правильного харчування та тренуваннями.
Сьогодні до нього на стрім завітала українська співачка Анна Трінчер. Вони разом медитували, займались йогою та проводили чайну церемонію.
«Ціль марафону в першу чергу зібрати 5 000 000 гривень на FPV на різні напрямки», – написав блогер.
Станом на 3 березня 22:15 вже зібрано більше ніж 2 млн 200 тис. грн.
Нагадаємо, що на концерті весняного «Єдиного Кварталу», який відбувся 1 березня у столичному палаці «Україна», Студія «Квартал 95» вчергове присвятила номер міському голові Києва Віталію Кличку.
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Коментатори звернули увагу, що Таюне змінилася за час повномасштабного вторгнення. Відомий пластичний хірург Дмитро Слоссер у коментарі «Главкому» висловив свою думку щодо змін у зовнішності співачки.
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