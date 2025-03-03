Блогер Лебіга запустив цілодобовий стрім, поки не схудне на 7 кг

За перші 25 хвилин стріму вдалось зібрати понад мільйона грн на FPV-дрони для ЗСУ

Сьогодні, 3 березня український блогер та стрімер Михайло Лебіга запустив цілодобовий стрім на платформі Twitch. Він триватиме, поки Лебіга не схудне на 7 кілограмів. Водночас метою цього стріму є зібрання коштів на FPV-дрони для українських бійців на різних напрямках. Ціль – 5 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку Лебіги.

Блогер встановив камери у спальні, ванній кімнаті, спортивному залі та кухні. Глядачі можуть цілодобово спостерігати за діями Лебіги та його гостей. Схуднення блогера стартувало з ваги 112,5 кг. Зі слів стрімера, поки він не досягне мінус 7 кілограмів на вагах, то стрім не вимкне.

Лебіга зазначив, що стрім може тривати декілька днів, тижнів, або навіть місяців. Стрім супроводжуватиметься зустрічами з різними блогерами, іграми, формуванням правильного харчування та тренуваннями.

Сьогодні до нього на стрім завітала українська співачка Анна Трінчер. Вони разом медитували, займались йогою та проводили чайну церемонію.

До стріму Лебіги долучилась співачка Трінчер. Вони разом медитували скриншот

«Ціль марафону в першу чергу зібрати 5 000 000 гривень на FPV на різні напрямки», – написав блогер.

Лебіга худне на стрімі та паралельно збирає гроші на дрони скриншот

Станом на 3 березня 22:15 вже зібрано більше ніж 2 млн 200 тис. грн.

Нагадаємо, що на концерті весняного «Єдиного Кварталу», який відбувся 1 березня у столичному палаці «Україна», Студія «Квартал 95» вчергове присвятила номер міському голові Києва Віталію Кличку.

До слова, дружина українського співака Олега Винника, співачка Таюне, після тривалої відсутності в соцмережах знову з’явилася на публіці, але її зовнішні зміни стали приводом для активних обговорень.

Коментатори звернули увагу, що Таюне змінилася за час повномасштабного вторгнення. Відомий пластичний хірург Дмитро Слоссер у коментарі «Главкому» висловив свою думку щодо змін у зовнішності співачки.