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У центрі Миколаєва стався вибух поблизу закладу харчування: є загиблі та поранені

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У центрі Миколаєва стався вибух поблизу закладу харчування: є загиблі та поранені
Внаслідок вибуху вісім осіб отримали поранення
фото: Національна поліція

Наразі на місці події працюють слідчі, криміналісти, вибухотехніки, працівники СБУ, рятувальники та медики

Сьогодні, 14 лютого, близько 14:00 на вулиці Пограничній у Миколаєві поблизу закладу громадського харчування пролунав вибух невідомого предмета. Внаслідок чого загинуло двоє людей. Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

За попередньою інформацією, ще вісім осіб отримали поранення.

У центрі Миколаєва стався вибух поблизу закладу харчування: є загиблі та поранені фото 1

Зараз на місці події працюють слідчі слідчого управління обласного главку поліції, криміналісти, вибухотехніки, працівники СБУ, рятувальники та медики.

У центрі Миколаєва стався вибух поблизу закладу харчування: є загиблі та поранені фото 2

До слова, російські окупанти 28 січня атакували Миколаїв. Вони вдарили по приватному підприємству.

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Теги: Миколаїв вибух поранення смерть харчування Національна поліція України рятувальники СБУ

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