У центрі Миколаєва стався вибух поблизу закладу харчування: є загиблі та поранені

Наразі на місці події працюють слідчі, криміналісти, вибухотехніки, працівники СБУ, рятувальники та медики

Сьогодні, 14 лютого, близько 14:00 на вулиці Пограничній у Миколаєві поблизу закладу громадського харчування пролунав вибух невідомого предмета. Внаслідок чого загинуло двоє людей. Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

За попередньою інформацією, ще вісім осіб отримали поранення.

Зараз на місці події працюють слідчі слідчого управління обласного главку поліції, криміналісти, вибухотехніки, працівники СБУ, рятувальники та медики.

До слова, російські окупанти 28 січня атакували Миколаїв. Вони вдарили по приватному підприємству.