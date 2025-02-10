Потап в інтерв'ю російському блогеру розповів, чому зняв штани на сцені у Москві

Олексій Потапенко заявив, що жарт у телеверсії було подано у скороченому варіанті, що викривило його сенс

Український співак і продюсер Олексій Потапенко, який неодноразово потрапляв у скандали після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вирішив дати інтерв’ю російському журналісту та пропагандисту Дудю. У ньому, зокрема, Потап пояснив, чому зняв штани на врученні премії RU.TV.

«2014 рік... Ми, як і всі артисти, виступали у Москві... Українська влада у цей час, тільки початок ситуації в Криму, не коментує нічого. Українська влада не говорить, що це. Ми не розуміємо, що це, але розуміємо, що щось відбувається», – почав розповідати Потап.

Його перебив Дудь, заперечивши, що вручення премії відбувалося 31 травня, через два місяці після анексії Росією українського Криму.

На що Потап продовжив: «Ми не розуміємо від української влади. Ми слухаємо українські новини – це не коментують. Влада не коментує, не пояснює. Ми до кінця не розуміємо ситуації. Нас запрошують на премію RU.TV, де у залі сидять українські артисти, які на той час по-справжньому зняли штани перед режимом Путіна».

За словами Потапа, цей жарт було адресовано українським співачкам-зрадницям Ані Лорак і Таїсії Повалій, які у той момент сиділи у залі. Музикант заявив, що слова «Дякую, Росія, дякую, що приймаєте!», – були адресовані саме цим співачкам.

Олексій Потапенко каже, що у залі було зрозуміло, кому адресований жарт, але у телевізійній версії це потім «вихопили».

«Я жарт не дотиснув, не підсилив, не конкретизував, В результаті він вийшов досить неоднозначним. Власне кажучи, за що я й отримав порцію хейту в Україні та за її межами», – додав музикант.

За словами Потапа, коли запис програми вийшов на екрани у скороченому варіанті, він пожалкував, що вони разом з Каменських опинилися на тій сцені і тисячу разів попросив вибачення.

«Я іще раз прошу вибачення у тих, кого це досі ображає. Не соромлюся визнавати свої помилки. Був неправий, зрозумів, йдемо далі», – додав він.

Потап розповів, що почав згортати бізнес у РФ, коли почалася антитерористична операція. Це, за його словами, зайняло певний час, проте до 2015 року діяльність у РФ було повністю припинено.

Після цього, за словами музиканта, у них з Каменських був лише один виступ у РФ, коли вони приїхали на «солянку» до Меладзе у 2017 з однією піснею.

Нагадаємо, у 2014 році український співак і продюсер Потап разом з Настею Каменських поїхали до Росії на вручення премії RU.TV. Там на сцені Потап несподівано для всіх зняв штани і подякував Росії.

Так, на сцені Настя Каменських допомогла Потапу спустити штани. Це стало несподіванкою для ведучих і всіх присутніх. «Офіційно від всіх українських артистів: «Росія, дякую, що ви нас приймаєте», – сказав Потап, при цьому назвавши себе королем стриптизу.

«Я король стриптизу, Костюшкін. Я!», – сказав він.

Після цих слів до нього на сцену вибіг російський співак, уродженець Одеси, Стас Костюшкін та, ставши поруч, також зняв штани.

Олексій Потапенко і Стас Костюшкін у спідній білизні на російській сцені, коли Росія атакує український Донецьк скриншот відео

Настя Каменських закликала присутніх поаплодувати Потапу, а один з ведучих у відповідь на це сказав: «Було б чому».

Варто нагадати, що вручення згаданої премії відбулося 31 травня 2014 року. На цей момент Росія вже анексувала Крим. 11 травня в так званих «ДНР» і «ЛНР» пройшли голосування з неясною кількістю учасників і непрозорою процедурою підрахунку голосів, їхні результати нагадували підсумок «референдуму» в Криму: організатори оголосили, що 89% в «ДНР» і 96% в «ЛНР» підтримали «акти про державну самостійність». Під Слов'янськом точилися бої. Відбувся перший бій за Донецький аеропорт (26 травня).