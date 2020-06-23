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    Жизнь

    Бодибилдерша с «бедрами-убийцами» снялась в сетчатом комбинезоне (фото)

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    44-летняя бодибилдерша Анна Луиза Фрейтас - Бодибилдерша с «бедрами-убийцами» снялась в сетчатом комбинезоне (фото)
    44-летняя бодибилдерша Анна Луиза Фрейтас
    instagram.com/anneluisefreitas/

    Спортсменка уже давно сделала тело своей работой

    44-летняя Анна Луиза Фрейтас обладает непропорциональным телом. Спортсменка похвасталась фигурой в пикантном наряде.

    Горячая бразильянка обнародовала фото в розовом купальнике, поверх которого надела сетчатый комбинезон на молнии. Анна Луиза сделала яркий макияж с акцентом на глазах и ярко-розовой глянцевой помадой на губах. Она распустила длинные белокурые локоны. Культуристка позировала с питомцем на руках. «Дорогая Вселенная, я готова ко всему прекрасному, что у тебя есть для меня», - заверила Фрейтас.

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    Бодибилдерша с «бедрами-убийцами» снялась в сетчатом комбинезоне (фото)
    Бодибилдерша с «бедрами-убийцами» снялась в сетчатом комбинезоне (фото)
    Бодибилдерша с «бедрами-убийцами» снялась в сетчатом комбинезоне (фото)
    Бодибилдерша с «бедрами-убийцами» снялась в сетчатом комбинезоне (фото)
    Бодибилдерша с «бедрами-убийцами» снялась в сетчатом комбинезоне (фото)
    Бодибилдерша с «бедрами-убийцами» снялась в сетчатом комбинезоне (фото)
    Бодибилдерша с «бедрами-убийцами» снялась в сетчатом комбинезоне (фото)
    Бодибилдерша с «бедрами-убийцами» снялась в сетчатом комбинезоне (фото)
    Бодибилдерша с «бедрами-убийцами» снялась в сетчатом комбинезоне (фото)
    Бодибилдерша с «бедрами-убийцами» снялась в сетчатом комбинезоне (фото)
    Бодибилдерша с «бедрами-убийцами» снялась в сетчатом комбинезоне (фото)
    instagram.com/anneluisefreitas/

    Спортсменка уже давно сделала тело своей работой. Она неустанно трудится над усовершенствованием своих форм. Анна Луиза часто участвует в профессиональных соревнования бодибилдеров. Она входит в первую десятку рейтинга Международной федерации бодибилдинга и фитнеса, которая проводит конкурс культуристов «Мистер Олимпия».

    Фрейтес ведет популярные страницы в соцсетях. Она делится своими тренировками и радует поклонников провокационными кадрами. Анна Луиза обладает удивительно тонкой талией, которую она может обхватить собственными руками. Она смотрится контрастно с другими массивными частями тела звезды. Фрейтас накачала «бедра-убийцы», благодаря которым получила известность за пределами своей страны.

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