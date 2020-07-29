Больше месяца не появлялась в соцсетях. Куда исчезла Елена Зеленская?



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Публичные лица такого ранга должны быть всегда онлайн и помогать реализовывать важные для общества проекты

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена в последнее время перестала выходить в публичное пространство и даже не появляется в соцсетях. Последней новостью о первой леди стало ее излечение от коронавируса, а последний пост в соцсетях датирован 21 июня – профессиональным праздником медиков. Таким наблюдением поделился политический обозреватель Тимур Нагалевский на своей странице в Фейсбуке.

«Далее 23 июня был известен скандал с корабельной сосной, дальше скандал о якобы беременности Мендель и его опровержение. После того Елена больше не вышла в онлайн. И вот уже полтора почти месяца на ФБ не появляется», - восстановил хронологию событий эксперт.

Отмечается, что публичные лица такого ранга должны быть всегда онлайн и помогать реализовывать важные для общества проекты.

«Несмотря на то, что публичные лица такого уровня не ведут сами свои страницы, вероятно, что-то произошло серьезное. Да, и я не о светских хрониках и скандалах, а о том, что публичные лица должны быть всегда онлайн. Потому что они же публичные. Поднимают общественно значимые инициативы, создают фонды, помогают реализовать какие-то важные проекты», - написал Нагалевский.

Ранее сообщалось, что 54-летний вице-премьер-министр Украины Алексей Резников женился на ведущей программы «Утро в большом городе» на телеканале ICTV Юлией Зорий.

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