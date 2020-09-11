Бомж пробрался в дом Эминема, чтобы убить рэпера



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Рэпер Эминем

Прибывший полицейский обнаружил, что нарушитель дерется с охранником

В дом рэпера Эминема пробрался злоумышленник. Об этом сообщает Detroit Free Press.

Инцидент произошел еще в апреле, однако подробности инцидента стали известны накануне, когда прошло судебное заседание , в ходе которого офицер полиции дал показания против подозреваемого Мэттью Хьюза (Matthew Hughes).

Рэпер не присутствовал на заседании. Ранее он рассказал полицейским, что проснулся ночью, почувствовав рядом с собой постороннего человека. Обнаружив его, Маршалл Брюс Мэтерс III (настоящее имя исполнителя) поинтересовался, что тот делает в его доме, и услышал, что тот собирается убить артиста. Эминем уговорил нарушителя уйти, провел его через телевизионную зону, игровую комнату и баскетбольную площадку к выходу из дома и передал его охране. По его словам, у Хьюза не было оружия.

Прибывший полицейский обнаружил, что нарушитель дерется с охранником. При этом тот постоянно бормотал слово «друг». Выяснилось, что Хьюз проник в дом, разбив окно.

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