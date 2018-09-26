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    Шоу-биз

    Легендарный французский бренд представил мужские туфли на шпильках

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    Легендарный французский бренд представил мужские туфли на шпильках

    Агендерная линия Francesco Russo

    Бренд Francesco Russo, основанный итальянским обувщиком Франческо Руссо, презентовал линию обуви A-Gender. В ней представлена обувь от 35 до 45 размера, рассчитанная в том числе и на мужчин: классические лодочки на высоком каблуке, ботинки челси и лоферы.

     «Гендер не имеет никакого отношения к общим нормам или навязанным стереотипам. Это индивидуальное понятие, построенное по личным правилам», – сказано в инстаграме марки.

     Коллекцию обуви демонстрирует гендерно-нейтральная модель Осло Грейс.

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    Легендарный французский бренд представил мужские туфли на шпильках
    Легендарный французский бренд представил мужские туфли на шпильках
    Легендарный французский бренд представил мужские туфли на шпильках
    Легендарный французский бренд представил мужские туфли на шпильках
    Легендарный французский бренд представил мужские туфли на шпильках

    Ранее «Скотч» рассказывал, как Balenciaga шокировала мир моды новыми кроссовками.

    Джерело: Buro 24/7

    мода и красота модель одежда
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