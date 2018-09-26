Легендарный французский бренд представил мужские туфли на шпильках



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Агендерная линия Francesco Russo

Бренд Francesco Russo, основанный итальянским обувщиком Франческо Руссо, презентовал линию обуви A-Gender. В ней представлена обувь от 35 до 45 размера, рассчитанная в том числе и на мужчин: классические лодочки на высоком каблуке, ботинки челси и лоферы.

«Гендер не имеет никакого отношения к общим нормам или навязанным стереотипам. Это индивидуальное понятие, построенное по личным правилам», – сказано в инстаграме марки.

Коллекцию обуви демонстрирует гендерно-нейтральная модель Осло Грейс.

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Джерело: Buro 24/7