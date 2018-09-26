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    Шоу-биз

    Даша Астафьева призналась, что любит сниматься голой

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    Даша Астафьева призналась, что любит сниматься голой

    Экс-солистка группы Nikita, модель и певица рассказала о своей любви к провокационным фотосессиям

    Даша Астафьева часто радует своих поклонников фотографиями на которых она позирует обнаженной.

    По словам эпатажной артистки, она не стесняется демонстрировать свое тело, даже если оно не совсем идеальное.

    «Я всегда себя позиционировала, как модель такого жанра. Да, я снимаюсь обнаженной. Да, я не стесняюсь своего тела. Да, я стремлюсь к совершенству. Да, меня восхищают обнаженная грудь, обнаженная попа», - призналась Даша Астафьева ведущему программы «Слава+».

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    Даша Астафьева призналась, что любит сниматься голой
    Даша Астафьева призналась, что любит сниматься голой
    Даша Астафьева призналась, что любит сниматься голой
    Даша Астафьева призналась, что любит сниматься голой
    Даша Астафьева призналась, что любит сниматься голой
    Даша Астафьева призналась, что любит сниматься голой
    Даша Астафьева призналась, что любит сниматься голой
    Даша Астафьева призналась, что любит сниматься голой
    Даша Астафьева призналась, что любит сниматься голой

    Также певица отметила, что во время откровенных фотосессий чувствует себя, как рыба в воде.

    «Фотографироваться голой - это моя атмосфера. Я в этом процессе главная», - отметила Дарья.


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