Брайс Даллас Ховард рассказала о послеродовой депрессии



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Брайс Даллас Ховард

Звезда «Мира Юрского периода» не только талантливая актриса, но и мать двоих детей: сына Тео и дочери Беатрис Джин

Первый ребенок актрисы Брайс Даллас Ховард появился на свет в 2007 году, и тогда, по словам знаменитости, ее иллюзии о материнстве впервые были разбиты. В интервью изданию Balance Брайс Даллас Ховард рассказала, что вместо эйфории от появления сына ее накрыла послеродовая депрессия, побороть которую помог интернет.

Актриса прекрасно справлялась с разными ролями и образами, но материнство стало для нее настоящим вызовом, что немало удивило ее саму. «Я была так счастлива от мысли, что стану родителем. Мне казалось, что я подготовлена: я работала няней, была старшей из четырех братьев и сестер и была безумно влюблена. Я наивно думала, что это будет опыт полный эйфории. Я знала, что будет тяжело и больно, но не предполагала, что мне придется бороться еще и за свое психическое здоровье», — призналась Брайс.

Она рассказала, что послеродовую депрессию ухудшали и некоторые люди из ее окружения: «Когда я была подавлена и изо всех сил старалась быть хорошей матерью для сына, один человек сказал мне: "Нет, Брайс. Ты не в депрессии. Просто быть мамой — не твое призвание". Этими словами он явно пытался причинить мне вред».

К счастью, звезде удалось прийти в себя, а позже с меньшим трудом справляться с дочкой, и причиной тому стал интернет. «Я выкарабкалась из этого ужасного состояния только благодаря людям, которые делились своим опытом и полезной информацией», — рассказала Ховард.

Джерело: popcornnews