Брэд Питт отказался от съемок ради детей



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49-летний Брэд Питт решил сделать перерыв в актерской карьере на лето

Звезда «Бойцовского клуба» хочет уделить это время для детей.

В июне актер должен был сниматься в продолжении фильма «Война миров Z», однако съемки отменили, а от других проектов он отказался. У Брэда появилась отличная возможность наверстать упущенное время со своими шестью детьми.

«Он отчаянно пытается использовать эту возможность, чтобы восстановить свои отношения, в особенности со старшими: Мэддоксом и Паксом. Он хочет наладить с ними контакт на почве общего интереса к мотоциклам и спорту», — цитирует своего инсайдера портал RadarOnline.

По словам близкого друга актера, раньше Питт не мог представить жизнь без съемок, но все изменилось. Так же как Анджелина, он хочет сфокусироваться на семье и стать таким отцом, каким всегда мечтал быть.

Ранее сообщалось, что во время бракоразводного процесса Анджелина настраивала детей против Брэда. 15-летнему Паксу актриса рассказала, что Питт изначально не хотел его усыновлять. Что касается 17-летнего Мэддокса, то он уже давно не желает общаться с актером и даже не считает его своим отцом.

Джерело: graziamagazine.ru