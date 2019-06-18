Брэд Питт считает, что Анджелина Джоли его предала



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Брэд Питт и Анджелина Джоли Legion-Media

55-летний актер признался, что чувствовал себя преданным и подавленным

Брэд Питт и Анджелина Джоли до сих пор не могут завершить бракоразводный процесс. Судебная тяжба длится уже три года. Это расставание принесло много страданий — особенно актеру. Источник из близкого окружения Брэда рассказал, что мужчина надеялся завершить отношения с супругой цивилизованным путем. Однако Энджи придала развод огласке и рассказала журналистам много подробностей, которые оскорбили Питта.

«Когда Энджи начала открыто общаться с журналистами, это его буквально подкосило. Он чувствовал себя преданным», — рассказал знакомый пары.

В 2015 году Анджелина Джоли выпустила фильм «Лазурный берег». Он повествовал о супружеской паре, которая находилась на грани разрыва. Режиссер Ян Гальперин заявил, что супругам уже тогда было тяжело работать вместе — их брак буквально трещал по швам, но они тщательно это скрывали.

«Они оба хотели выйти из этих отношений в течение длительного времени. Анжелина никогда не собиралась уходить тихо, но решение сделать это достоянием общественности может быть самой большой ошибкой, которую она когда-либо совершала», — заявил Гальперин.

Роман Анджелины Джоли и Брэда Питта начался в 2005 году. На момент встречи их встречи Питт состоял в браке с актрисой Дженнифер Энистон. Три года назад знаменитости начали бракоразводный процесс. Джоли отказалась от фамилии мужа, тем не менее она до сих пор не поставила свою подпись под последними документами.

Джерело: graziamagazine.ru