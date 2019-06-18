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    Жизнь

    Брэд Питт считает, что Анджелина Джоли его предала

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    Брэд Питт и Анджелина Джоли&nbsp; - Брэд Питт считает, что Анджелина Джоли его предала
    Брэд Питт и Анджелина Джоли 
    Legion-Media

    55-летний актер признался, что чувствовал себя преданным и подавленным

    Брэд Питт и Анджелина Джоли до сих пор не могут завершить бракоразводный процесс. Судебная тяжба длится уже три года. Это расставание принесло много страданий — особенно актеру. Источник из близкого окружения Брэда рассказал, что мужчина надеялся завершить отношения с супругой цивилизованным путем. Однако Энджи придала развод огласке и рассказала журналистам много подробностей, которые оскорбили Питта.

    «Когда Энджи начала открыто общаться с журналистами, это его буквально подкосило. Он чувствовал себя преданным», — рассказал знакомый пары.

    В 2015 году Анджелина Джоли выпустила фильм «Лазурный берег». Он повествовал о супружеской паре, которая находилась на грани разрыва. Режиссер Ян Гальперин заявил, что супругам уже тогда было тяжело работать вместе — их брак буквально трещал по швам, но они тщательно это скрывали.

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    Брэд Питт считает, что Анджелина Джоли его предала
    Брэд Питт считает, что Анджелина Джоли его предала
    Брэд Питт считает, что Анджелина Джоли его предала
    Брэд Питт считает, что Анджелина Джоли его предала
    Брэд Питт считает, что Анджелина Джоли его предала
    Брэд Питт считает, что Анджелина Джоли его предала
    Брэд Питт считает, что Анджелина Джоли его предала
    Брэд Питт считает, что Анджелина Джоли его предала
    Брэд Питт считает, что Анджелина Джоли его предала
    Брэд Питт считает, что Анджелина Джоли его предала
    Брэд Питт считает, что Анджелина Джоли его предала
    Брэд Питт считает, что Анджелина Джоли его предала
    Брэд Питт считает, что Анджелина Джоли его предала
    Брэд Питт считает, что Анджелина Джоли его предала
    Брэд Питт считает, что Анджелина Джоли его предала
    Брэд Питт считает, что Анджелина Джоли его предала
    Брэд Питт считает, что Анджелина Джоли его предала
    Брэд Питт считает, что Анджелина Джоли его предала
    Брэд Питт считает, что Анджелина Джоли его предала
    Брэд Питт считает, что Анджелина Джоли его предала
    Брэд Питт считает, что Анджелина Джоли его предала
    Брэд Питт считает, что Анджелина Джоли его предала
    Брэд Питт считает, что Анджелина Джоли его предала
    Брэд Питт считает, что Анджелина Джоли его предала
    Брэд Питт считает, что Анджелина Джоли его предала

    «Они оба хотели выйти из этих отношений в течение длительного времени. Анжелина никогда не собиралась уходить тихо, но решение сделать это достоянием общественности может быть самой большой ошибкой, которую она когда-либо совершала», — заявил Гальперин.

    Роман Анджелины Джоли и Брэда Питта начался в 2005 году. На момент встречи их встречи Питт состоял в браке с актрисой Дженнифер Энистон. Три года назад знаменитости начали бракоразводный процесс. Джоли отказалась от фамилии мужа, тем не менее она до сих пор не поставила свою подпись под последними документами.

    Джерело: graziamagazine.ru

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