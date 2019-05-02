Брэд Питт сделал Дженнифер Энистон подарок за 79 млн долларов



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Дженнифер Энистон и Брэд Питт

В феврале Дженнифер Энистон устроила громкую вечеринку в честь 50-летия, на которую пригласила всех своих близких друзей

Таблоиды и поклонники были в восторге, когда узнали, что одним из гостей оказался бывший муж актрисы Брэд Питт. СМИ не смогли получить общие фото звезд, зато узнали, что актер сделал Дженнифер очень дорогой подарок.

После разрыва Брэда Питта и Анджелины Джоли некоторые поклонники актера ждали его воссоединения с Дженнифер Энистон, которая и сама в 2018 году развелась с Джастином Теру.

Последние слухи заставили их активнее надеяться на примирение бывших супругов, поскольку, если верить инсайдерам, Питт преподнес актрисе дорогой подарок — дом в Беверли-Хиллз, в котором они жили, будучи женатыми. «Эта потеря в свое время лишь усугубила душевную боль Дженнифер от развода, так что она была взволнована, узнав о намерениях Брэда», — сообщил анонимный источник изданию The Mirror. Особняк обошелся актеру в 79 млн долларов, но он согласился на сделку, чтобы порадовать именинницу.

К сожалению, пока удостовериться в словах инсайдеров не удалось. Вечеринка в честь 50-летия была единственным мероприятием, на котором актеры, по сообщениям СМИ, оказались в одной компании. Дженнифер сейчас активно снимается в кино и сериалах, а Брэд, напротив, решил взять перерыв, чтобы провести больше времени с детьми.

Джерело: popcornnews