«Холостяк» Никита Добрынин признался, что чем ближе финал, тем сложнее становится
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Главный украинский холостяк продолжает интриговать поклонников шоу
Пока зрительницы романтического реалити «Холостяк» наблюдают за развитием отношений Никиты Добрынина с участницами проекта, сам Холостяк дал интервью журналк «Теленеделя», в котором признался, что встретил ту девушку, с которой хочет быть вместе.
Он также отметил, что сложнее всего на проекте ему давались моменты выбора.
«И чем ближе финал, тем сложнее. На проекте оставались самые близкие мне девушки, с которыми складывались теплые отношения», - говорит он.
Кстати, Никита первый Холостяк, в выборе которого участвовали зрители. Он рассказал, как оценивал свои шансы, пока шло голосование за претендентов: «У меня не было мыслей о том, получится или нет. Думал только, что должен попасть в проект, потому что мне, во-первых, интересно, а во-вторых, хочу попробовать найти «ту самую» девушку».
По мнению Холостяка, зрители отдали предпочтение именно ему, потому что их могла заинтересовать его жизненная история и опыт, которые свидетельствуют о том, что он готов заниматься не только карьерой, но и вкладываться в отношения.