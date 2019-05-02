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    Жизнь

    «Холостяк» Никита Добрынин признался, что чем ближе финал, тем сложнее становится

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    Никита Добрынин - «Холостяк» Никита Добрынин признался, что чем ближе финал, тем сложнее становится
    Никита Добрынин

    Главный украинский холостяк продолжает интриговать поклонников шоу

    Пока зрительницы романтического реалити «Холостяк» наблюдают за развитием отношений Никиты Добрынина с участницами проекта, сам Холостяк дал интервью журналк «Теленеделя», в котором признался, что встретил ту девушку, с которой хочет быть вместе.

    Он также отметил, что сложнее всего на проекте ему давались моменты выбора.

    «И чем ближе финал, тем сложнее. На проекте оставались самые близкие мне девушки, с которыми складывались теплые отношения», - говорит он.

    Кстати, Никита первый Холостяк, в выборе которого участвовали зрители. Он рассказал, как оценивал свои шансы, пока шло голосование за претендентов: «У меня не было мыслей о том, получится или нет. Думал только, что должен попасть в проект, потому что мне, во-первых, интересно, а во-вторых, хочу попробовать найти «ту самую» девушку».

    По мнению Холостяка, зрители отдали предпочтение именно ему, потому что их могла заинтересовать его жизненная история и опыт, которые свидетельствуют о том, что он готов заниматься не только карьерой, но и вкладываться в отношения.

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