Британский психолог объяснил сексуальность красной помады



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Эксперты объяснили, почему именно красная помада привлекает мужчин сильнее, чем другие оттенки на губах

По словам британского психолога Жаклин Бернс, красная помада выдержала испытание временем, как самый соблазнительный оттенок. Она помогает женщинам чувствовать себя более уверенными в себе и излучать сексуальность, пишет The Sun.

«Она может быть загадочной, кокетливой и женственной и в то же время кричит об уверенности», — пояснила Бернс.

В доказательство своих слов она привела актрису и голливудский секс-символ Мерилин Монро, ведь дива сделала красные губы своей визитной карточкой.

«Ее персона сама по себе излучала сексуальность и игривость. Она только усилила эти свойства красной помадой», — пояснила эксперт.

Красные губы также ассоциируются и с нашими современницами Рианной и Гвен Стефани. Они тоже сделали ставку на неприкрытую сексуальность и не прогадали.

В свою очередь консультант по цвету Джулс Стендиш подчеркнул, что женщина с губами, накрашенными красной помадой, словно излучает энергию и бесстрашие.

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