Бритни Спирс замечена на свидании с бойфрендом после выхода из рехаба



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Бритни Спирс вышла из реабилитационной клиники и постепенно возвращается к привычному ритму жизни

По словам менеджера певицы Ларри Рудольфа, о возвращении на большую сцену речи пока не идет. На восстановление Бритни после нервного срыва могут уйти месяцы, и, по его предположениям, она может не вернуться в свой тур в Лас-Вегасе.

С другой стороны с такой мощной командой поддержки в виде семьи и бойфренда прийти в себя Бритни может гораздо быстрее, чем ее менеджер предполагает. Особенно брагоприятное воздействие на нее оказывает бойфренд Сэм Асгари, с которым на днях ее впервые после выхода из рехаба запечатлели папарацци. Вместе они посетили один из ресторанов Лос-Анджелеса.

За несколько дней до этого в Instagram Бритни появилась трогательная публикация - певица выложила в сеть несколько селфи с бойфрендом и подписала снимки: «Я люблю этого мужчину!» Очевидно, что любовная терапия от Сэма Асгари действует на Бритни куда лучше больничных стен.

Джерело: Hello!