Вышел новый тизер популярного сериала «Очень странные дела»



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Тизер посвящен Билли Харгрову, брату Макс, который работает спасателем в местном бассейне

Netflix опубликовал новый тизер третьего сезона «Очень странных дел», который выйдет 4 июля. Он посвящен Билли Харгрову - конфликтному и проблемному брату Макс, который, по всей видимости, на время летних каникул устроился спасателем в местный бассейн. Как видно по трейлеру, он по-прежнему пользуется популярностью у жительниц Хокинса - особенно у мамы Майка, миссис Уилер.

Также Netflix поделился новыми постерами с изображениями всех персонажей сериала.