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    Шоу-биз

    Вышел новый тизер популярного сериала «Очень странные дела»

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    instagram.com/strangerthingstv /&nbsp;netflix - Вышел новый тизер популярного сериала «Очень странные дела»
    instagram.com/strangerthingstv / netflix

    Тизер посвящен Билли Харгрову, брату Макс, который работает спасателем в местном бассейне

    Netflix опубликовал новый тизер третьего сезона «Очень странных дел», который выйдет 4 июля. Он посвящен Билли Харгрову - конфликтному и проблемному брату Макс, который, по всей видимости, на время летних каникул устроился спасателем в местный бассейн. Как видно по трейлеру, он по-прежнему пользуется популярностью у жительниц Хокинса - особенно у мамы Майка, миссис Уилер.

    Также Netflix поделился новыми постерами с изображениями всех персонажей сериала.

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    Вышел новый тизер популярного сериала «Очень странные дела»
    Вышел новый тизер популярного сериала «Очень странные дела»
    Вышел новый тизер популярного сериала «Очень странные дела»
    Вышел новый тизер популярного сериала «Очень странные дела»
    Вышел новый тизер популярного сериала «Очень странные дела»
    Вышел новый тизер популярного сериала «Очень странные дела»
    Вышел новый тизер популярного сериала «Очень странные дела»
    Вышел новый тизер популярного сериала «Очень странные дела»
    Вышел новый тизер популярного сериала «Очень странные дела»
    Вышел новый тизер популярного сериала «Очень странные дела»

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