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    Шоу-биз

    Памела Андерсон вышла в свет с 22-летним сыном и 33-летним любовником

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    Памела Андерсон - Памела Андерсон вышла в свет с 22-летним сыном и 33-летним любовником
    Памела Андерсон

    Актриса посетила вечеринку в рамках Каннского кинофестиваля

    Звезда 90-х, 51-летняя Памела Андерсон на мероприятиях в Каннах постоянно появляется в компании разных мужчин. Сначала с футболистом Адилем Рами, а вчера звезда пришла на вечеринку в сопровождении 22-летнего сына Брэндона Томаса Ли.

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    Памела Андерсон вышла в свет с 22-летним сыном и 33-летним любовником
    Памела Андерсон вышла в свет с 22-летним сыном и 33-летним любовником
    Памела Андерсон вышла в свет с 22-летним сыном и 33-летним любовником
    Памела Андерсон вышла в свет с 22-летним сыном и 33-летним любовником
    Памела Андерсон вышла в свет с 22-летним сыном и 33-летним любовником
    Памела Андерсон вышла в свет с 22-летним сыном и 33-летним любовником

    Андерсон выбрала для светского раута черное полупрозрачное платье с глубоким декольте. Ее наследник выбрал черный костюм, рубашку в тон и бабочку. Поклонники поразились тому, каким он вырос красавцем. Напомним, что его отцом является рок-музыкант Томми Ли, с которым Памела прожила три года. Также у Брэндона есть 21-летний брат Дилан Джаггер Ли.

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