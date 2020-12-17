Рэп-дива Карди Би подарила мужу суперкар за $500 тысяч

Машину для артиста специально стилизовали

Накануне рэпер Оффсет отметил свой 28-й день рождения. По такому поводу супруга Оффсета Карди Би подарила ему Lamborghini Aventador стоимостью 500 тысяч долларов. Машину для артиста специально стилизовала мастерская Abushi в Нью-Йорке.

Напомним, в прошлом году Карди так и не смогла придумать, чем же порадовать своего мужа, поэтому в качестве праздничного сюрприза она преподнесла избраннику холодильник с деньгами.

Ранее «Скотч» сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм подарил своей любовнице-украинке Mercedes за 3 миллиона.

В своем Инстаграме Алена Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.