  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Рэп-дива Карди Би подарила мужу суперкар за $500 тысяч

    • Розсилка
    Рэперша Карди Би - Рэп-дива Карди Би подарила мужу суперкар за $500 тысяч
    Рэперша Карди Би
    instagram.com/iamcardib/

    Машину для артиста специально стилизовали

    Накануне рэпер Оффсет отметил свой 28-й день рождения. По такому поводу супруга Оффсета Карди Би подарила ему Lamborghini Aventador стоимостью 500 тысяч долларов. Машину для артиста специально стилизовала мастерская Abushi в Нью-Йорке.

    Напомним, в прошлом году Карди так и не смогла придумать, чем же порадовать своего мужа, поэтому в качестве праздничного сюрприза она преподнесла избраннику холодильник с деньгами.

    whatsapp-image-2020-12-16-at-16.02.53-640x628.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм подарил своей любовнице-украинке Mercedes за 3 миллиона.

    В своем Инстаграме Алена Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.

     Читайте таже: Олега Винника высмеяли из-за участия в «Голосе страны»
    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies