Наследники Майкла Джексона выиграли суд у создателей фильма «Покидая Неверленд»

Адвокаты артиста заявили о победе над американским телеканалом HBO

Родственники поп-короля Майкла Джексона обвинили представителей Home Box Office в том, что они нарушили договор 1992 года. Близкие Майла позволили включить в документальный фильм о нем запись концертного видео The Dangerous Tour в обмен на то, что лента не будет порочить имя Джексона.

Однако лента «Покидая Неверленд» оказалась основана на откровениях двоих мужчин, заявивших, что в детстве стали сексуальными жертвами артиста. В названии картины упоминается имение Джексона, в котором, по словам обвинителей, он состоял в интимных отношениях с мальчиками в возрасте от восьми до десяти лет. Родные артиста подали иск на телеканал на 100 миллионов долларов.

Сегодня стало известно, что члены семьи Майкла выиграли апелляционный суд против HBO. Апелляционный суд девятого округа США постановил, что договоренность 28-летней давности имеет силу и по сей день. Теперь дело может быть допущено для рассмотрения в арбитражном суде.

Ранее «Скотч» сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм подарил своей любовнице-украинке Mercedes за 3 миллиона.

В своем Инстаграме Алена Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.